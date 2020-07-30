創立於美國洛杉磯，風靡全球逾50個國家的彩妝品牌Milani，一直以「自由玩色」的美系彩妝精神，不斷打造媲美專櫃品質卻平價的彩妝保養品，超高CP值屢屢為歐美美妝部落客讚揚，今年這個人氣開架品牌終於在台灣也買得到了！

Milani致力於打破美的單一框架，透過研發各式不同色彩、質地、功能以及適合各種族、膚色、性別的豐富產品線，實踐尊重每個獨特個體的品牌理念。銷售上創造了：榮登連續24周蟬聯全美開架彩妝銷售第一的「Milani Make It Last長效持久定妝噴霧」、以及每分鐘賣出４瓶「Milani Conceal + Perfect完美零瑕二合一遮瑕粉底液」的傲人佳績，都是消費者以實際行動回應愛用的證明！

耀目閃爍打亮餅NT470：歐美Youtuber們熱門開箱常客、網友超激推打亮迷必收藏！高質感打亮，讓你成為全場唯一焦點，粉質絲滑細膩、細柔珠光、極顯色打亮效果，提升全臉亮度、突顯五官輪廓。（圖／邱映慈攝影）

在歐美快速竄紅的Milani，已多次獲得全球美妝界神級KOL Jeffree Star、 Patrick Starrr、 Bretman Rock等人自發拍片分享，過去許多熱愛美系彩妝風格的台灣消費者，紛紛透過代購或者親自前往美國採買囤貨。Milani聽到了台灣消費者的聲音，在今年正式進軍台灣，獨家進駐屈臣氏官網及特定門市，讓台灣消費者能隨時體驗並安心購買品牌正品。

立體浮雕玫瑰腮紅NT420：未上市先轟動！網路討論話題度爆表！台灣目前上市四色，＃08號Tea rose更被人氣Youtuber稱作「此生摯愛」。浮雕立體玫瑰花瓣腮紅，粉質細緻，與肌膚完美貼合，帶來如玫瑰花盛開綻放時的明亮好氣色。（圖／邱映慈攝影）

Milani自六月中悄悄鋪貨上架至今，未進行任何宣傳許多熱門商品就已經賣斷貨兩次，讓2020上半年因全球疫情而顯得低迷的台灣彩妝市場為之振奮！Milani期望透過最直接與消費者的溝通與銷售管道，持續為台灣消費者提供與美國零時差的高質感彩妝商品，並預告今年度將陸續推出新品，讓所有消費者都期待不已。

經典烘焙腮紅NT380：Milani熱門商品「經典烘焙腮紅」就是你正在尋找的那顆腮紅！經過高溫烘烤，粉質如絲絨般親膚細膩，一刷上色，也可任意疊擦，讓雙頰透出渾然天成的柔和光澤。#05號Luminoso穩居美國開架彩妝熱議度及滿意度最高腮紅之一。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看歐美快速竄紅的高CP值彩妝品牌Milani在台灣也買得到了！

★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得Milani彩妝*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。