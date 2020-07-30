雪花秀潤燥養膚精華60ml，2880元。（雪花秀提供）

蘭蔻絕對完美24K黃金玫瑰霜面膜 5片，6500元。（蘭蔻提供）

嬌蘭皇家蜂王乳蜜露150ml，2750元。（嬌蘭提供）

肌膚之鑰塑妍逆齡彈潤乳霜，1萬1800元。（肌膚之鑰提供）

頂級保養搶攻秋冬與周慶商機，搶先發表新品，帶動預購買氣，美妝業者以經典升級或添加經典配方來搶攻品牌忠實消費者。

嬌蘭新一代「皇家蜂王乳蜜露」採用雙層微脂囊科技，將皇家蜂王乳系列珍稀的成分微囊化，每顆微囊中更蘊含了高濃度的法國嬌蘭獨家的皇家蜂王乳成分，其配方含有98％天然成分，不僅可為肌膚打底，更是整個皇家蜂王乳青春修護程序的基礎，可使肌膚看起來明亮、飽滿。嬌蘭神水用拍打的方式，也可以使用濕敷，分別敷在兩頰、額頭、下巴、鼻子？，使用後宛若自帶濾鏡。

西元1965年，蘭蔻打造全球首款「絕對完美乳霜」，並從乳霜延伸出完整頂級保養陣容「ABSOLUE絕對完美系列」，今年保養系列再添生力軍「 絕對完美24K黃金玫瑰霜面膜」，1片富含整瓶玫瑰霜的活性能 量，透過獨家「24K金四層導入材質」乘載「24K金光璨複方」 與「99％黃金玫瑰精粹」，在家也能做到20分鐘的頂級奢華保養。

頂級韓系保養雪花秀明星商品「潤燥精華EX」再升級，推出第5代「潤燥養膚精華」自1997年上市以來，平均每10秒銷售1瓶，也是女神宋慧喬最愛的保養之一，作為保養的首道程序，有助於後續保養吸收。

肌膚之鑰塑妍逆齡彈潤乳霜使用全新彈潤豐盈配方配方，精準保養輪廓線條與肌膚所需。海洋拉娜奇蹟修護底妝系列推出升級款，海洋拉娜完美潤色防護乳SPF30、海洋拉娜完美潤澤防曬粉餅SPF30 PA＋＋＋和全新海洋拉娜柔焦妝前乳，添加明星保養成分，讓上妝的同時也能進行保養呵護。