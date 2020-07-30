新光三越趁暑假規畫逾300場國際級展覽，齊聚超過800家台、美、義、日、泰、韓等異國美食料理，全台15店分處北、桃、中、嘉、南、高，可依各店舉辦的各式活動安排輕旅行。

新光三越台中中港店8月16日前有「屁屁偵探」快閃店、見面會。（新光三越提供）

高雄左營店9月27日前有全球巡迴超過50個城市的「再見梵谷－光影體驗展」；8月8日至18日台南新天地、8月21日至31日台中中港店巡迴展出「新光三越兒童藝術季」，內容有「世界兒童繪畫巡迴展」、全球銷量超過150萬本的「屁屁偵探特展」。

新光三越台南新天地8月8日起推出的大人味「啾嗨微醺市集」，也有號召16家漢堡店、近50款中西漢堡的「2020府城漢堡節。（新光三越提供）

超過50場親子活動、50場夏令營活動、40場人偶見面會，則涵蓋台北信義新天地A11 8月16日前有「Let’s Dance Princess公主派對」、台中中港店8月17日前有「航海王主題館」、台北南西店8月14日至9月14日有「名偵探柯南快閃店」。

新光三越台北信義新天地A4「chope chope eatery」海南雞飯480元。（新光三越提供）

全台800家各國料理中主推12家超人氣餐廳，包括獲米其林肯定的欣葉台菜、WILDWOOD、名人坊、夜上海，2020亞洲50大最佳餐廳的chope chope eatery、牛排教父旗下的301 Boulevard、珍寶海鮮、瓦城、兩班家、時時香、GB鮮釀、Miacucina，都可透過新光三越APP美食地圖預先為父親節聚餐訂位。