夏季已經來到，今年不能忽略的議題，特別是居家及個人的清潔健康，像於夏日悶熱潮濕、容易流汗的季節，外出的衣服不僅會吸附到空氣中的灰塵及髒汙，個人的汗漬、體味等都會依附在衣物上，導致細菌積生及產生異味，而LG Styler蒸氣電子衣櫥因具有60度高溫殺菌、清新除臭等功能，因此在今年疫情期間年度成長了10倍以上，也反映出民眾對於衣物清潔、殺菌的意識及需求也大大增加。

LG產品經理楊哲蘋介紹民眾可利用LG Styler蒸氣電子衣櫥，去為物品進行TrueSteam 60度高溫蒸氣殺菌；LG WiFi Styler蒸氣電子衣櫥，5萬9900元起。（盧禕祺攝）

中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，不少民眾常會因著衣物，如外套、牛仔褲等不宜每天清洗，所以容易造成黴菌滋長，特別在台灣夏天的海島型氣候中，常會導致黴菌感染的皮膚病，還有如嬰兒背帶、後背包、安全帽等，也是不常會清洗，卻每天都會曝露在外的用品，假如像嬰兒、免疫力較差或是身上有傷口的人，就更容易造成感染。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄分享到，夏季衣物及外出過回來的包包、安全帽、嬰兒背帶等，都應該要定期清潔或殺菌，以免外在塵垢及細菌藏在細縫裡。（LG提供）

所以她就建議，民眾除了勤清洗以外，還能在家中準備1個獨立空間，去分開擺放從戶外回家時的穿戴物品，更可把握長時間且高溫的殺菌原理，去達到清潔的效果，而LG Styler蒸氣電子衣櫥正好具備了TrueSteam 60度高溫蒸氣殺菌功能，其使用100%的純水、無添加任何化學藥劑，以60度的高溫蒸氣，訴求可有效率、天然的去除99.9%細菌與過敏源，以取代過往要看天氣或戶外空氣的狀況去進行太陽日曬殺菌的麻煩，更可避免二次汙染更安心。

LG Styler蒸氣電子衣櫥擁有TrueSteam 60度高溫蒸氣殺菌、強力有效去除異味及ThinQ智慧遠端遙控等功能，就連嬰孩常接觸的娃娃、背帶、枕頭等，甚至是安全帽都能進行清潔殺菌。（盧禕祺攝）

假若家裡有嬰孩的話，平常他們常接觸到的物品，也更應該加強清潔與殺菌的步驟，像現在家中都有不少過敏兒，其常見會造成過敏的物品，如毛絨娃娃、毯子、枕頭、棉等，就正是常見的過敏源塵蟎會躲藏的地方，還有如牛仔褲、帽子、上班族每天都會穿的西裝、套裝等清洗頻率較低，也是需細心維護的外出衣物。

LG WiFi Styler蒸氣電子衣櫥，5萬9900元起。（LG提供）

LG Styler蒸氣電子衣櫥就正能把這些無法常清洗的物品，去以高溫殺菌之餘，還可訴求有效去除異味，同時也可有效避免高溫造成的衣物損傷，西裝褲夾起懸掛整理後，也能更平整、乾淨，而且只要連結Wi-Fi後，透過手機APP即可客製化護理行程，隨時隨地掌控衣物護理行程與狀態就更方便。