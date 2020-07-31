網拍模特兒「妍安」呂芷葇外型甜美亮眼，早年拍攝許多網拍服飾，常常讓許多女粉絲生火，忍不住掏腰包。後來她創立服飾品牌當闆娘，也在5年前結婚，人氣不減反增，擁有50萬粉絲，相當火紅。炎炎夏日，她到宜蘭烏石港體驗衝浪，不只泳衣超辣，還有兩排結實腹肌，引起網友熱議。

妍安23日PO文表示：「人生第一次衝浪，果不其然這麼有天份的我（有嗎？）還是被浪衝，海水也是一次喝到飽，以前因為某次玩水上設施留下陰影後的我就很怕也很抗拒海水，但現在的我慢慢克服恐懼決定要來擁抱美麗的大海。」照片中，她化著精緻妝容，身穿橘紅色的半截式泳裝，背後有一個半圓型的開洞，大露無贅肉的美背，下半身搭配藍色的短褲，帥氣的趴在衝浪板上享受浪的起伏，有網友擔心她會不會曬傷，妍安回應：「哈哈這次是膝蓋撞到瘀青，我抓下午去所以沒有很曬。」

在 Instagram 查看這則貼文 妍安·ᴀɴɴ🦄（@anntw0219）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 9:01 張貼

值得一提的是，當妍安坐在衝浪板上，肚子上居然出現兩排腹肌，驚人的體態讓網友羨慕不已，但她仍謙虛地表示：「還在努力練！」