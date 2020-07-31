源於1923年的「red seal紅印」為紐西蘭家喻戶曉的百年保健先鋒品牌，近百年來堅持自然療法理念，採用純天然原料融入日常食品、用品和保健品中，旗下擁有牙膏、天然茗茶、黑糖蜜等經典熱銷品。因崇尚自然，red seal紅印在紐西蘭當地鮮少做宣傳廣告，卻依然能在全球大品牌環伺之下，穩占天然口腔護理品牌第1王牌寶座，更是百年來當地消費者最受信賴品牌之一！

red seal紅印針對不同口腔護理需求，研發多種功效牙膏：亮白牙齒、呵護牙齦、口氣清新以及兒童專用等讓消費者能針對需求找到適合自己的牙膏。其中「護齦蜂膠牙膏」是品牌牙膏中經典明星商品，紐西蘭是目前全球唯一禁用抗生素餵養蜜蜂的國家，其蜂膠來源純淨天然無汙染，比起其他國家，更稀少矜貴。

蜂膠含有超過300種天然衍生化合物；主要活性成分為類黃酮化合物及酚類化合物，二者對人體健康有許多益處，所以蜂膠也被譽為「天然健康防護盾」。red seal「護齦蜂膠牙膏」特別添加鈣，無氟、無三氯沙、無人工香精、色素，孕婦、兒童、全家人皆可安心使用。另一款備受消費者喜愛的「小蘇打亮白牙膏」，使用小蘇打深層去垢，去除牙齒上頑固的茶漬、咖啡漬等食物色素，讓人人擁有一口潔淨亮白牙齒！

red seal紅印針對不同口腔護理需求，研發多種功效牙膏。（圖／邱映慈攝影）

red seal紅印能在紐西蘭家喻戶曉，不得不提到熱賣上千萬瓶「全效溫補黑糖蜜」，近百年來的純淬堅持，不添加一滴水或任何其他物質，用職人精神，堅守17道匠法，慢火燉熬，成就一瓶「液體黑金」。每500g紅印黑糖由16公斤甘蔗濃縮精華而成，顏色純正，質地濃厚，更具有極高的營養價值。

感謝得天獨厚的淨土，土攘肥沃，滋養高微量元素及礦物質，使得來自紐西蘭蔗園的紅印黑糖蜜每罐提供860mg鈣及550mg鎂，另含豐富鉀、鐵、膳食纖維等，是天然的營養補給聖品。產品除含有濃郁樸質蔗香，更蘊含醇厚焦香，品嚐後口感餘味繚繞，溫潤沁甜。搭配日常飲食，更有助於緩解每月女性生理期的不適，溫補調理、養顏美容最佳保健飲品。