今年初投下「脫英」震撼彈的哈利與梅根，過去曾被外界解讀梅根因不適應皇室生活而帶著哈利一同離開，在近期2人即將推出的自傳中卻推翻這項傳聞，書中除了揭露皇室成員們私下對待梅根的態度，也公開家臣們為她取的別稱。

據了解，哈利與梅根的自傳《追尋自由：哈利、梅根與建立當代皇室家庭》，是由關係親密的2名皇家記者(Omid Scobie及Carolyn Durand)所撰寫，目的是為了能消除大眾對於2人的誤解，而部分內容也被媒體摘取下來報導，與外界原有的印象大相逕庭引發討論。

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《泰晤士報》的報導中指出，當初哈利與梅根交往時，哥哥威廉王子便曾叮囑哈利要多花點時間與這女孩有更深層的認識，不要被慾望迷惑，其他的皇室成員也對於梅根的存在感到相當疑惑，一名家臣甚至用「哈利的Showgirl」來戲稱梅根引起哈利的不滿。

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而梅根及凱特王妃撲朔迷離的妯娌關係，也在此書中得到答案。書中提到凱特王妃其實十分忠於丈夫及皇室成員，令有自己想法的梅根顯得強勢又不太融入，她們似乎除了「都住在肯辛頓宮中」沒有其他共同點，因此不合傳言紛紛流出。不過，這本人人以為是哈利及梅根想為自己平反所推出的書籍，近期遭到2人打臉，在聲明中表示「並未接受自傳內容做訪談，全是由作者身為皇家記者的經驗所撰寫」，但他們也沒有否認外媒所摘取的內容，讓書籍還沒推出便掀起話題。