這三個星座多得是方法讓另一半又甜又痛苦，但痛苦的成份太大，導致於分手後讓人敬謝不敏！

▍1.水瓶座

水瓶座心情好的時候就像一個閃閃發光的星星，非常吸引人，又好像是個開心果，愛人和他在一起的時候，心情也會很好。因為水瓶座的人開朗，幽默，鬼點子也多，總能夠讓你在平平無奇的生活中發現一些有趣的點。他們生活的儀式感也很強，總能在節日的時候能夠帶給你驚喜。但是水瓶座也是非常敏感的，如果他感覺到愛人好像對自己有一點的冷漠，他們就會想很多很多，覺得是不是不被喜歡了。但凡有一點點的熱情減少，都會讓他們想入非非，就會反覆向你確認你的心，然後就會陷入胡亂猜測的階段，非常折磨人。所以這個巨大反差，往往讓分開後的戀人不敢再在一起了。

▍2.天蠍座

與其說天蠍對感情執著，不如說天蠍有一顆玻璃心。想談一場死去活來的戀愛？那就和天蠍談吧，看天蠍怎麼折磨你。明明兩個人相互喜歡，卻要相互廝殺。能把關心你的話，說出諷刺的感覺，讓人無言。知道你上火，偏偏給你做個虎皮青椒下火，還一臉溫柔的問你好不好吃。天蠍還有偵探一般的敏感，把聰明勁都用在琢磨你了。想了解你一舉一動，想知道你所有的行踪。你無意間的一句話，會引起天蠍的100種猜想，如果你想自虐，那就找天蠍吧。

▍3.雙魚座

雙魚座，星座界的顏值擔當，看到身材好看的小哥哥，就容易犯花痴。她認為自己和異性只是相互欣賞，不會做出格的事情。但是你就不可以了，典型的只許自己撩騷，不許別人曖昧。如果聞到你身上有別的香水味，就不依不饒。雙魚座做起妖來，連孫悟空都怕三分；撒起嬌來，又讓你神魂顛倒。你想去天堂嗎？請找雙魚座。你想去地獄嗎？請找雙魚座。你吃過芥末做夾心的OREO嗎？你喝過醬油味的可樂嗎？你體驗過女朋友突然消失幾天的感覺嗎？如果你找個雙魚女朋友，驚喜遠不止這些，讓你玩一年，招數不重複。如果你不是一時腦弱，就不要和雙魚飆戲，你可能活不過三集。

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