近日疫情趨緩，許多宅在家的民眾早已開始安排旅遊或是享用餐廳美食。出遊就開始大吃大喝、毫不忌口，但這樣其實容易增加身體負擔，造成肥胖，影響健康。許多人認為少吃多動就會瘦，但是若沒有找對方法，很有可能造成肌肉流失、身上脂肪卻絲毫未減。

減重一直是男女老少的熱門話題，而少吃多運動則是一般人根深蒂固的減重觀念，不少民眾會透過生酮飲食、斷食療法、過度運動……等激烈方式減肥，容易造成身體傷害且不一定適用於所有人。另外現代人工作忙碌，沒時間規律運動，減重成為一件需要花時間與心力去安排的事情。

中醫埋線減重是近幾年熱度不減的方法，徐廣輝中醫師談到，將人體可自然吸收的羊腸線，經由專業醫師埋入人體經絡穴位，持續刺激穴道一至兩週，可提高基礎代謝率及促進局部免疫反應，加強脂肪燃燒和消除水腫，達到體態雕塑的效果。而且埋線減重相較於以往的穴位埋針法，更加無痛又有效，搭配醫師專業診療，輔以中藥溫和調理，讓減重不再是一件痛苦又無法掌控的事。

徐廣輝中醫師更加詳細解說埋線減重的幾個重點，相較於傳統針灸，埋線所需時間更短，療效卻更持久；經由專業醫師診斷評估後，根據個人體質審慎選擇埋線部位。埋線減重過程中，搭配飲食熱量控制以及良好的生活習慣，適當有氧運動，改善人體代謝循環，才能達到良好的成效。不過徐廣輝中醫師也提醒，有些族群，如孕婦、糖尿病患者、癲癇症患者、蟹足腫體質等，須由專業醫師審慎評估是否適合埋線。也勿過度減少食物攝取或是採取激烈的減重方式，強調一切都以民眾的身體健康與安全為重。