韓國重量級女團 BLACKPINK以〈How You Like That〉一推出便受到全球歌迷喜愛，其中各大品牌也積極鎖定各個團員代言，最近 Saint Laurent 更在6月宣布團員Rose 朴彩英成為全球大使，成為新一代聖羅蘭公主，一起來看看她如何在時尚圈發光發熱。
Rose拎著Saint Laurent新款SOLFERINO拍大片！最新IT包就是它
拎著最新最近 Saint Laurent 2020秋季包款SOLFERINO系列拍攝全球形象大片，Rose是首位亞洲面孔登上聖羅蘭形象廣告，以白色蕾絲洋裝搭配SOLFERINO 米色肩背包，讓今年IT包再+1！
每件都要超性感露肚的搶眼時尚
Rose朴彩英在鏡頭上的穿衣風格幾乎以性感、黑色裝扮出發，跟代言品牌的調性不謀而合，另外，今年流行的露肚短版上衣也是她的招牌穿搭，每次露出她的『螞蟻腰』，都讓人直呼太不科學。
花色裙裝，展現超甜美氣質
比起台上的黑色性感風，台下的Rose更喜歡穿一些小碎花或是花紋型的裙裝，讓她看起來甜美又有女人味。
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