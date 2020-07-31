為了提振買氣而發放的振興券大家都領到了嗎？對購物預算有限的小資女來說，最推薦把目標鎖定在藥妝通路。因為本來的價錢就已經很實惠了，再加上會讓人大滿足的超值回饋，把一直以來想入手的美妝用品通通一次買好買齊吧！
來屈臣氏用振興券採買身體清潔&整髮用品超划算！
把3000元的振興券通通拿來買像是身體頭髮的清潔產品或是吹風機吧！可以加碼獲得共300元的商品提貨券之外，因為用量很大，完全沒有囤貨會用不完的疑慮。而且很多又是符合屈臣氏2件5折的優惠商品，等於買一送一好划算，一次包下來全家大小都能慢慢用，就不用再時常跑大賣場補貨囉。
來康是美用振興券採買防曬相關用品超划算！
今年夏天台灣的天氣可說是完全”極端高溫”，在這樣的狀況下，防曬相關用品可不能少！不只是外出擦的防曬乳、還有曬後涼感修護、曬後美白保養等，只要到康是美添購，在結帳金額中含有任一張不限金額的紙本振興券，就能夠幫妳總價直接打85折！接下來不管要怎麼報復性出遊，都能不受紫外線傷害，好心情、好膚質同時get。
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