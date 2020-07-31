為了提振買氣而發放的振興券大家都領到了嗎？對購物預算有限的小資女來說，最推薦把目標鎖定在藥妝通路。因為本來的價錢就已經很實惠了，再加上會讓人大滿足的超值回饋，把一直以來想入手的美妝用品通通一次買好買齊吧！

來屈臣氏用振興券採買身體清潔&整髮用品超划算！

把3000元的振興券通通拿來買像是身體頭髮的清潔產品或是吹風機吧！可以加碼獲得共300元的商品提貨券之外，因為用量很大，完全沒有囤貨會用不完的疑慮。而且很多又是符合屈臣氏2件5折的優惠商品，等於買一送一好划算，一次包下來全家大小都能慢慢用，就不用再時常跑大賣場補貨囉。

HAIR CARE>>瑪宣妮莓果珍珠洗髮精 450ml／特價2罐290元、澳寶一分鐘焗油 225ml／特價2罐199元、絲蘊乾洗髮霧 200ml／特價2罐390元（圖／品牌提供）

BODY WASH>>屈臣氏Fun心玩兒童沐浴乳 500ml／特價2罐169元、LUX深層淨化精油香氛沐浴露 550g／特價2罐138元（圖／品牌提供）

STYLING TOOLS>>沙宣負離子摺疊吹風機VS1736PIW+沙宣 16毫米負離子陶瓷直卷兩用造型器VSCS0110PIW／1,904元(原價各1,120元，特價第2件7折) （圖／品牌提供）

來康是美用振興券採買防曬相關用品超划算！

今年夏天台灣的天氣可說是完全”極端高溫”，在這樣的狀況下，防曬相關用品可不能少！不只是外出擦的防曬乳、還有曬後涼感修護、曬後美白保養等，只要到康是美添購，在結帳金額中含有任一張不限金額的紙本振興券，就能夠幫妳總價直接打85折！接下來不管要怎麼報復性出遊，都能不受紫外線傷害，好心情、好膚質同時get。

SUNSCREEN>>ALLIE 燦爛光澤肌UV防曬水凝乳(粉肌櫻香)+ALLIE 燦爛光澤肌UV防曬水凝乳(薔肌玫香)／特價2件1,000元、Biore含水防曬清透水凝露PA+++++Biore含水防曬保濕水凝乳 50g／特價4瓶500元、曼秀雷敦SUNPLAY防曬噴霧-酷涼清爽型 165ml／特價2瓶696元（圖／品牌提供）

WHITENING>>AHC無瑕煥白淡斑精華乳 20ml／特價2件1,000元、FACE Queen玫瑰粉嫩白保濕護足膜 1入／特價2包89元（圖／品牌提供）

COOLING SKINCARE>>SNAKE BRAND薰衣草香爽身粉 140g／79元、潤素肌清涼薄荷水 250ml／特價195元（圖／品牌提供）

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