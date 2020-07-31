來寶雅用振興券採買女孩最愛彩妝超划算！
因為品牌很齊全，又時常有獨家限定色，所以許多學生族群都很喜歡到寶雅來買彩妝；而這回只要在寶雅使用振興券購物，不限任何金額都能參加天天抽Switch的加碼好康，活動期間內消費滿300元還另外加贈500元指定品牌折價券，讓妳幫自己的化妝包放心添購好物還能開心賺更多。
BLUSH>>能夠為臉龐增添好氣色的腮紅當然不能少，不管是粉感質地還是觸感柔軟的果凍般質地，妳可以依照個人的膚質需求跟妝感需求，挑一個最適合自己的。
EYE MAKEUP>>能夠瞬間放大雙眸的黑色睫毛膏跟多色眼彩盤，如果又是好搭配的橘棕色系，不管是上學、上班、約會一定都能派上用場，讓妳對心愛的他釋放100%眼神電力>///<。
FOUNDATION>>夏天底妝怎麼選？控油持久性是必備之外，別忘了最後一定要刷上蜜粉幫臉部掃除油光、完美定妝，這樣即使出門後被艷陽曬了一整天，還是能美美現身不怕底妝土石流。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。