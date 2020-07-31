精緻設計的錶蓋開闔機關，搭載精湛雕刻與鑲嵌工藝，內外皆極致華美的神秘腕錶，宛如柔美服貼於手腕上的寶石河流，體現前瞻美學及頂級製錶之大成。

神秘鈕釦 致敬經典

香奈兒女士於年輕時期，在穆朗（Moulin）及維西（Vichy）街頭所見的軍官制服，為創作「經典小黑外套（Little Black Jacket）」的靈感啟發。優雅又不失功能性的中性設計、閃亮耀眼的精緻圓形鈕釦，促成當代摩登女性經典「制服」的誕生。為了使女性得以隨心所欲地行動，香奈兒女士以自由精神為幟，宣揚不過度強調腰際曲線的剪裁，解放女性束縛。在簡潔俐落的斜紋軟呢外套上，僅由數顆珠寶鈕釦裝飾衣襟及袖口。這些精緻優雅、形貌各異的鈕釦，為每件斜紋軟呢外套注入獨特的靈魂。對於一向注重舒適及實用性的香奈兒女士而言，鈕釦不僅是功能性的裝飾，同時也是她內心世界的私密表述。因此包括：獅子、山茶花、珍珠……等鍾愛的元素，在工匠巧手下成為宛若藝術品般的珠寶鈕釦，始終未曾間斷地出現在她的設計中。

CHANEL「Mademoiselle Privé鈕釦腕錶」雪花鑲嵌鈕釦腕錶」，18K白金錶殼，25mm，2,490顆鑽石╱價格店洽。（圖╱CHANEL提供）

高訂工藝 極致奢華

2020年，CHANEL精心推出「Mademoiselle Privé鈕釦腕錶」系列，命名源自於香奈兒女士當年在康朋街總店樓上創意工作室的門牌，是高級訂製服及成衣系列的創意源頭。以香奈兒女士鍾愛的經典小黑外套袖口為設計靈感，運用斜紋軟呢緄邊錶帶、獨具寓意的珠寶鈕扣、精緻設計的開闔機關、精湛雕刻與鑲嵌工藝，嶄新詮釋小黑外套的創意核心精髓，總共7件精彩新作，體現品牌前瞻美學及頂級製錶之大成，無疑是香奈兒腕錶創意工作室挑戰製錶傳統的革新之舉。

CHANEL「Mademoiselle Privé珍珠鈕釦腕錶」，18K白金錶殼，25mm，194顆鑽石╱1,473,000元。（圖╱CHANEL提供）

獨特樣貌 內外皆美

承襲高級訂製服工藝，CHANEL「Mademoiselle Privé鈕釦腕錶」以黑金色斜紋軟呢搭配金色小牛皮緄邊，體現Oversized珠寶的寬版錶帶設計；鈕釦外圈採用18K黃金扭索雙鍊，宛如外套袖口般優雅環繞腕間。

CHANEL「Mademoiselle Privé山茶花鈕釦腕錶」，18K白金錶殼，25mm，245顆鑽石，限量55只╱2,272,000元。（圖╱CHANEL提供）

解構符碼 珠寶鈕釦

CHANEL「Mademoiselle Privé鈕釦腕錶」搭載獨特的開闔機關，可運用珠寶鈕釦同時開啟錶帶及錶蓋，璀璨的鑽石鋪鑲面盤映入眼簾。

CHANEL「Mademoiselle Privé雪花鑲嵌鈕釦腕錶」，採用「雪花式鑲嵌（Snow Setting）」工法，將各種大小鑽石巧妙鋪鑲於錶帶，耗費4週鑲嵌工時。（圖╱CHANEL提供）

每款腕錶上的珠寶鈕釦，包羅了珍珠、獅子、山茶花、香奈兒女士浮雕、馬爾他十字等各式圖騰，精緻展現女性柔美的千變樣貌。

CHANEL「Mademoiselle Privé香奈兒女士鈕釦腕錶」，以浮雕（Cameo）工藝雕刻香奈兒女士的側面人像，凸顯稀有藍白瑪瑙（Nicolo Agate）所擁有的黑白分明層次及獨特花紋╱18K白金錶殼，25mm，194顆鑽石，限量5只╱2,609,000元。（圖╱CHANEL提供）

CHANEL「Mademoiselle Privé獅子鈕釦腕錶」，以嘉柏麗．香奈兒的星座為發想，象徵勇氣與力量，獅首同時也是為她帶來創作靈感的威尼斯城徽╱18K白金錶殼，25mm，194顆鑽石，限量55只╱1,596,000元。（圖╱CHANEL提供）

CHANEL「Mademoiselle Privé拜占庭鈕釦腕錶」，1920年代遊歷於威尼斯的香奈兒女士，見證聖馬可大教堂的華美，奢華的拜占庭風格與馬爾他十字，是她設計中不可或缺的元素╱18K白金錶殼，25mm，211顆鑽石，限量5只╱7,981,000元。（圖╱CHANEL提供）

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