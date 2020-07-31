自1989年首度推出腕錶系列以來，HARRY WINSTON便致力於將頂級珠寶工藝與瑞士高級製錶的古老傳統相融合。時序邁入2020年的嶄新下半年度，海瑞溫斯頓特別呈獻多款全新抵台頂級珠寶時計及品牌經典腕錶作品，包括：全球僅1只的「Premier Hypnotic Star」、奇幻絢麗的「Premier Hypnotic Opal Mosaic」、極具海瑞溫斯頓風格的「Tête-à-Tête」頂級珠寶時計等作品，透過每一件腕錶傑作，對珍貴的時光進行嶄新詮釋。

HARRY WINSTON「Tête-à-Tête頂級珠寶腕錶」，鉑金錶殼，17.5mm，494顆鑽石╱10,400,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

鍊帶全鑲鑽石的HARRY WINSTON「Tête-à-Tête頂級珠寶腕錶」，錶盤鑲嵌80顆圓形明亮式切工鑽石，以海瑞溫斯頓經典鑲嵌技術，將不同切割的鑽石，悉心鑲嵌於鉑金底座上，減少鉑金底座的顯現；錶帶以344顆重約11.88克拉的圓形明亮式切工鑽石，及70顆重約10.40克拉的長型切工鑽石組成，可柔美地服貼於手腕上，舉手投足間洋溢璀璨迷人風采。

HARRY WINSTON「Tête-à-Tête頂級珠寶腕錶」，鉑金錶殼，17.5mm，494顆鑽石╱10,400,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

靈感源自HARRY WINSTON工坊黑白大理石放射狀紋路的「Marble Marquetry頂級珠寶腕錶」，皆運用隱形鑲嵌設計，將不同切割的鑽石悉心置於鉑金底座。八角型錶殼及錶盤呼應海瑞溫斯頓先生鍾愛的祖母綠型切工，錶殼四周鑲嵌24顆圓形明亮式切工鑽石，兩端則裝飾由水滴型切工藍寶石和鑽石組成的星型圖案。錶盤上鋪滿48顆長型切工鑽石，絲毫不顯露其金屬底座，使寶石如同懸浮於表面，綻放華麗光彩。錶鍊的設計與工藝也同樣堪稱藝術傑作，支撐寶石的鉑金線條極為纖細，幾乎隱匿；藍寶石則錯落有致鑲嵌於不同高度，營造出立體深邃的視覺效果。

HARRY WINSTON「Marble Marquetry頂級珠寶腕錶」，鉑金錶殼，14.4mm，208顆鑽石，56顆藍寶石╱7,470,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

HARRY WINSTON「Premier卓時系列Hypnotic Opal Mosaic自動腕錶」，將長型切工鑽石及深邃的藍寶石，構成極富立體感的藝術錶盤，彷彿漩渦在眼前不斷旋轉。在18K白金材質錶盤架構中，最外側鑲嵌有72顆長型切工鑽石和72顆長型切工藍寶石，中央則是由24顆公主方型切工鑽石雕琢而成的花冠。蛋白石穿插在這些珍貴寶石之間，閃爍著變幻無窮的色彩，呈現出一種兼具動感和深度的神秘意境。

HARRY WINSTON「Premier卓時系列Hypnotic Opal Mosaic自動腕錶」，18K白金錶殼，36.4mm，289顆鑽石，73顆藍寶石，限量8只╱8,580,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

全球僅1只的HARRY WINSTON「卓時Premier系列Hypnotic Star腕錶」，白金錶盤採用極為複雜的隱秘式鑲嵌技術，將84顆清透淨澈的長方型切工鑽石，與108顆長方型切工尖晶石黑色尖晶石交錯疊置，為錶面建構出如夢似幻的立體視覺效果。錶殼以161顆長方型切工鑽石和4顆圓形明亮式切工鑽石鑲嵌，錶冠上以單顆紅寶石點綴，妝點出「鑽石之王」一如既往的奢華魅力。

HARRY WINSTON「卓時Premier系列Hypnotic Star腕錶」，18K白金錶殼，36mm，277顆鑽石，108顆尖晶石，1顆紅寶石，限量1只╱10,800,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

蓮花造型的「Premier卓時系列Lotus自動腕錶」，靈感源自HARRY WINSTON的「Lotus Cluster系列」珠寶，精緻柔美的花朵綻放於18K白金材質錶盤中，搭載繁複精巧的機械機芯，在每一處細節將標誌性的「錦簇鑲嵌工藝」完美詮釋。

HARRY WINSTON「Premier卓時系列Lotus自動腕錶」，18K白金錶殼，31mm，262顆鑽石╱3,500,000元。（圖╱HARRY WINSTON提供）

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