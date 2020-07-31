鑒於台灣對於新型冠狀病毒疫情逐漸趨緩，蕭邦特別自瑞士空運來台約40件作品展出，其中有多件是全世界僅此一件且高單價的經典傑作，將極致絕美的工藝設計遠渡重洋呈獻。此次展出最引人入勝的，即是渾身鑲嵌迷人月光石的可愛刺蝟神秘腕錶。

Chopard「Animal World動物世界系列」刺蝟神秘腕錶，18K白金錶殼，25mm，1181顆鑽石，182顆月光石，5顆藍寶石╱11,940,000元。（圖╱Chopard提供）

以漆藝、寶石鑲嵌、串珠、精密切割等傳統工藝為基礎，童心未泯的Chopard創意總監Caroline Scheufele，生動打造出「Animal World動物世界系列」刺蝟神秘腕錶，運用182顆總重24.38克拉的月光石，打磨成不同厚度的尖刺。月光石極為精緻細膩，需要工匠高超的工藝及靈敏手法，打磨成不同厚度的尖刺，方能令刺蝟的球形身體擁有和諧飽滿的造型比例。

Chopard「Animal World動物世界系列」刺蝟神秘腕錶，運用182顆總重24.38克拉的月光石，打磨成不同厚度的尖刺。（圖╱Chopard提供）

Chopard「Animal World動物世界系列」刺蝟神秘腕錶的刺蝟頭部全鑲鑽石，2顆藍寶石眼睛炯炯有神，俏皮的鼻頭上鑲嵌棕色鑽石，其下隱藏著秘密機關，只要觸摸刺蝟鼻頭，便會顯露一隻可愛的小刺蝟，四爪纏著腕錶錶盤。

Chopard「Animal World動物世界系列」刺蝟神秘腕錶╱11,940,000元。（圖╱Chopard提供）

Chopard「Animal World動物世界系列」刺蝟神秘腕錶的內部完全鑲鑽，盡顯藝術作品的瑰麗華美。（圖╱Chopard提供）

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