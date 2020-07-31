全聯福利中心與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦的「愛從1開始．門市零錢捐」活動，連續3年第3季攜手聯合勸募協會支持「原住民兒少助學培力計畫」，愛心大使BOXING也連續3年號召大家到全聯門市消費，將手邊銅板投入零錢箱獻愛。全聯統計2018年至2019年，共已募資超過840萬元，幫助700名原住民孩童。

全聯與全聯佩樺圓夢社會福利基金會共同籌辦的「愛從1開始．門市零錢捐」活動，連續3年攜手聯合勸募協會支持「原住民兒少助學培力計畫」。（全聯提供）

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，自2013年至今已與超過21個社福單位合作零錢捐活動，全台超過將近千家門市設置「愛心零錢箱」協助募款，總額超過1.1億元，照顧超過35萬名兒少，希望提供民眾小額捐款的便利管道，結帳時順手捐零錢，成為真正的「公益賣場」。

新版「家庭募款箱」，結合人氣福利熊與水果探險隊AKB，可讓小朋友帶回家DIY摺成募款箱，養成隨手投零錢做公益的習慣。（全聯提供）

此外，零錢捐活動本季也推出新版「家庭募款箱」，結合人氣福利熊與水果探險隊AKB亮相，上面印有蘋果狗、奇異狗與香蕉狗，造型可愛，可讓小朋友帶回家DIY摺成募款箱，養成隨手投零錢做公益的習慣。