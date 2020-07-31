女星柯佳嬿最近接下《媽，別鬧了！》，為了符合角色特性，花6小時染金髮布丁頭，近日上傳一張自拍照，難得穿細肩帶入鏡，又酷又性感的一面引起網友驚呼：「辣妹！」

柯佳嬿29日在社群平台發文：「探個班，唱兩句。進組之後寫書面臨瓶頸，這陣子實在寫不出什麼東西。」照片中，柯佳嬿戴著棒球帽，身穿淺色細肩帶小可愛，貼身剪裁襯托有料的身材，她還發揮聯想力，「新髮色讓我看起來好像撞球很強的樣子」八三夭小橘在底下留言：「球后4ni？」網友也笑說：「蔡環真的那個時候撞球很強欸」。