「蛇姬」林采緹兩年前帶球嫁胡睿兒，未料男方爆出夜店撿屍風波，日前剛入獄服刑，兩人也在今年宣布離婚。剛過30歲生日的她，雖然桃花朵朵開，但對感情順其自然，目前重心擺在事業和育兒，她近日到醫美診所保養身體，PO出沒穿衣服趴床的照片，好身材一覽無遺。

林采緹30日透過IG限時動態透露睡眠障礙嚴重，四天僅睡兩個小時，她趁著工作空檔去按摩放鬆身體，只見她上半身全裸，正面趴在床上休息，由於雙峰被壓住，從身體兩側溢出渾圓形狀，令人看得血脈賁張。

林采緹離婚後感情狀態備受矚目，她前陣子被拍到和已婚富商在飯店齊穿浴袍，被疑是否無意間成了小三？林采緹解釋與富商2個多月前在友人聚會相識，被目擊那天正好是30歲生日，同場共有30名友人，剛好被拍到他們從湯屋出來，強調2人關係清白「只是朋友」。恢單幾個月的她，不排斥認識新朋友，也承認有3、4個追求者，坦言「他們都是好人，而且條件、個性也都非常好」，目前都還在觀察階段，順其自然。