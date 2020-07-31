泰國第一美妝快時尚品牌4U2每次新品上市都像台戰鬥機，不分年紀的狙擊大家的心臟，這次的「MULTI PIPE 心動啪噗唇頰霜」也不放過大家，啪噗取自PIPE (管)和讓心臟無法停止啪噗啪噗跳動的諧音，加上拍拍腮紅的超自然紅暈感及持久抗汗度，真是讓人無法控制的掉入4U2的心動漩渦中！

心動啪噗唇頰霜共有九色，質地像是綿柔滑順的奶霜，顯色度依舊不減，臉頰、嘴唇和眼睛都可以用同個色調，只需使用米粒大小就能完成全臉彩妝。不同於日韓歐美的品牌，泰國更能了解台灣悶熱潮濕的天氣，即使炎熱的夏天，唇頰霜依舊能乖乖的服貼在你的臉上，持妝度百分百。添加了維他命C、E及Q10，讓你在上妝之餘也可以兼顧保養，化妝素顏都很可愛！

#06是台灣熱賣色，#02、#05、#08是泰國熱賣色，#07是好看的爛番茄紅。（圖／邱映慈攝影）

我們也聽到了選色困難戶苦惱的問題，這次從4U2歷屆熱賣色中挑出了九種不踩雷的熱賣色，其中又分成裸粉薔薇、棕橘奶茶、糖漬莓果三大色系，每種都能讓亞洲膚色不顯黯沉蠟黃，宛如天生好膚質！

裸粉薔薇色系推薦#02 TROPICAL STYLE。（圖／品牌提供）

裸粉薔薇色系推薦#02 TROPICAL STYLE，像是初春含苞等待綻放的薔薇，無比粉嫩香甜，給人一種天真無害的感覺！棕橘奶茶色系推薦#05 MINIMALIST，薄塗是帶點紅調的英式伯爵茶色，厚塗卻是濃濃的乾燥紅棗色，顯氣勢又永不退流行；糖漬莓果色系推薦#08 SHABBY CHIC，是泰國熱銷冠軍色，超顯白又霸氣十足的經典色，絕對是必收進你化妝包的的顏色之一！

棕橘奶茶色系推薦#05 MINIMALIST。（圖／品牌提供）

糖漬莓果色系推薦#08 SHABBY CHIC。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 4U2心動啪噗唇頰霜*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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