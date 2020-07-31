位在新莊的全新百貨「宏匯廣場」，鄰近桃園機捷A4新莊副都心站，營業面積3.1萬坪引進310個品牌，是新北市最大百貨，也是新莊、三重、蘆洲、五股、泰山五區唯一的一家百貨，今（31日）試營運，開了5個入口，早上11時開門前有近萬名消費者排隊，開店1小時內汽車和機車共2500個位子全滿，至下午1時已湧進超過2萬人，可見備受期待。

宏匯廣場開門前已有上萬人排隊。（郭家崴攝）

宏匯廣場7樓美食街座無虛席。（郭家崴攝）

宏匯集團董事長許崑泰今在開門前受訪時表示，宏匯廣場由美國GP擔任外牆帷幕設計，英國Benoy操刀室裝設計，「100分的外觀加上100分的內裝，我很有信心可以讓顧客很滿意，可以來這裡吃喝玩樂。」他給宏匯廣場打滿分，預計2026年開幕的「雙子星大樓」也會用全新科技吸引更多年輕人，他說「一定會更精采」！

宏匯集團董事長許崑泰（右）和宏匯廣場總經理陳玉寶（左）開心迎接試營運。（郭家崴攝）

宏匯廣場1Ｆ北大門展出台灣當代壁畫彩繪藝術家LEHO的「夢之巢Dream Nest」。（郭家崴攝）

許崑泰推薦宏匯廣場可一家大小來聚餐，來體驗日本SONY MUSIC集團旗下的「Zepp New Taipei」搖滾廳，日本萬代南夢宮遊藝全球第10個「VR ZONE」虛擬實境遊樂園，他說3年前也體驗過虛擬實境遊戲，覺得非常刺激、很好玩，才會想斥資8位數拿下台灣獨家經營權，此外，還推薦挑高10米的「快樂小熊」室內攀岩場、擁有12廳影廳的「美麗新影城」，都適合大家大小孩吃喝玩樂。

宏匯廣場1樓咖啡廊道擺著一扇紅色任意門，多了奇幻樂趣。（郭家崴攝）

英國Benoy用幾何線條為宏匯廣場室裝設計出簡約時尚感。（郭家崴攝）

實地走訪宏匯廣場，約有6成是家庭客，尤其到了午餐時間，7樓美食街和主題餐廳幾乎坐無虛席，燒肉LIKE、Nara Thai Cuisine、Gino Pizza Napoletana等餐廳候位超過1個小時，甚至到下午2時都沒位子，有人驚呼「有錢還吃不到午餐」。預料明、後天是假日，人潮會更多。

搭乘宏匯廣場手扶梯時，可從各樓面陳列明顯辨識業種類別，此為4樓運動休閒樓層。（郭家崴攝）

宏匯廣場76個餐飲、食品中有4家百貨首店，Gino Pizza是其中之一。（郭家崴攝）