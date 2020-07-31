2017年，秉持「綠茶香水」系列的成功與經典，茶香專家伊麗莎白雅頓推出第一款「白茶香水」，在純粹精緻的白茶香氣中捕捉最單純的美好，細細品味屬於自我的 me time。2019年，延續白茶香水的純淨靈魂，再度推出兩款佳作「白茶花綻野玫瑰香水」與「白茶溫煦香草蘭香水」，持續踏上探索自我的旅途，享受溫柔醇美的感官體驗。

2020年，白茶系列療癒新香「白茶花漾甜橘淡香水」誕生，在精緻白茶香調之中，揉合甜美柑橘清香及溫暖麝香，充滿活力的香氛一噴彷彿置身茵茵青草地般，被簡單卻又奢華的感受包圍著，靜靜享受柔軟恬適的幸福感。白茶花漾甜橘淡香水靈感來自於柑橘樹，前調以甜美細膩的柑橘融合佛手柑、檸檬、熱帶水果，以淡雅的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以橙花、茉莉花、橙花油、白茶帶來花香的濃郁芬芳，最後再佐以麝香、雪松、桂花、龍涎香等木質香調，創造熱情活力的溫暖氛圍。

白茶花漾甜橘淡香水100ml／NT2,000，50ml／NT1,500。（圖／品牌提供）

調香師Gil Clavien說道：「我希望透過白茶花漾甜橘淡香水將活力與幸福的感受罐裝成瓶，重現讓能量完全掌管身心的體驗。這款香水的靈感來自一次西西里島的旅行，一邊聞著柑橘樹結果前所散發的香氣，一邊與朋友在清新的海風中啜茶。為了重現這一刻，這款香水散發鮮明的柑橘氣息、療癒的白茶香、迷人的麝香，對我而言，麝香代表西西里島人民與風土的和善及溫暖。白茶花漾甜橘淡香水帶我回到那個充滿生氣和歡樂的時光。」

白茶花漾甜橘淡香水的外型創意來自品牌發跡的紐約。優雅的白色包裝簡單大方，自然而純粹。紙盒的設計彷彿絲質織品或瓷器一般，玻璃瓶身方型垂直的線條設計靈感則來自紐約的摩天大樓，搭配淡淡橘色字樣呼應全新上市的香氛款式。

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★獎品內容 ｜ 伊麗莎白雅頓白茶花漾甜橘淡香水100ml *1

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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