拜韓劇《雖然是精神病但沒關係》之賜，每周令影迷同步欣賞最新最熱門的Fashion Show，配合劇中主角愈趨甜蜜的劇情走向，女主角徐睿知的穿著風格也一改暗黑女王的設定，取而代之更多高貴典雅的著裝。在最新播出的第12集中，徐睿知配戴了FRED Ombre Féline系列的耳環與戒指，散發奪目且不張揚的華麗神彩。

源自法國的FRED斐登，經由品牌藝術總監Valerie Samuel女士之手，將20世紀60年代品牌創始人Fred Samuel的經典之作進行重新演繹，推出由戒指、耳環、項鍊、手鍊等作品組成的Ombre Féline系列珠寶。

OMBRE FÉLINE系列耳環18k 黃金，黑漆和鑽石黑色尖晶石。（圖／品牌提供）

OMBRE FÉLINE系列戒指18k黃金,黑漆和鑽石黑色尖晶石。（圖／中時資料照）

Ombre Féline系列的靈感來自Fred Samuel為摩洛哥王妃格蕾絲·凱莉專屬訂製的獵豹造型戒指而來。兩隻極其柔韌細膩豹爪相互交纏，精緻圓滑的明暗融合，漫不經心的相互交疊，猶如立體紋身一般在肌膚上留下不可磨滅的印記。1976年，當她作為貴賓出席摩納哥FRED精品店的開業典禮時，手上正佩戴著此享負盛譽的珠寶。

徐睿知於劇中配戴了密鑲滿鑽以及點綴黑色尖晶石的戒指和耳環，時尚雋永，和諧搭配同系列的手鍊和項鍊，舉手投足間搖曳生輝，交相輝映；同系列中亦有密鑲滿鑽的黃金款可供選擇，如同陽光下的泉湧，清澈動人，熠熠生輝，盡顯品牌的奢華風采。