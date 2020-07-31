肌膚保水專家W.SHOW給你從頭到腳的全方位保養！由小禎代言的明星商品「全效面膜」引領全民保濕話題，蔚為MIT品牌最受注目的面膜新秀！

W.SHOW旗下全效保濕面膜、全效透白面膜持續熱賣，兩款都是小禎的心頭好：「我會早上敷一個保濕的、晚上睡覺前敷一個透白的，早晚各一片，大家好相見！」粉絲最期待的胡小禎面膜大團購也將在8/11~8/18登場，超殺組合「50片保濕面膜＋40顆舒緩保濕膠囊」，原價12300元，團購價4500元；「20片保濕面膜＋20片透白面膜＋20顆舒緩保濕膠囊＋30ml全效精華液」組合，原價10800元，團購價4500元，全場36折起。滿3000元送一雙全效深層修護足膜，每多1000元再加送一雙，如滿4000元送兩雙，以此類推。

W.SHOW 全效面膜組合含：20片保濕面膜、20片透白面膜、20顆舒緩保濕膠囊、30ml全效精華液，開團價4500元。（圖／品牌提供）

只送不賣的全效深層修護足膜，添加W.SHOW引以為傲的保濕潤澤成分，包括由「納豆」萃取，富含植物性膠原蛋白的超強專利鎖水成分「γ-PGA」，還有玻尿酸、乳木果油、維生素E、尿囊素等，幫助改善老化腳皮，保養足部肌膚水嫩，雖然是足部保養，絲毫不馬虎。W.SHOW總監梁育華坦言：「全效深層修護足膜的製作成本直比全效面膜的兩倍，勤敷足膜可以讓夏天愛穿涼鞋的人，露出漂亮水嫩的腳後跟。」坊間足膜常含酸類成分，使用後雖有短暫水嫩感，但也可能令腳皮增生，造成反效果，W.SHOW全效深層修護足膜主打天然保濕因子，不含酸類等煥膚成分，溫和呵護雙腳，讓細節控也能很滿意。

W.SHOW全效深層修護足膜使用方式簡便，在雙腳清潔完成後，打開包裝取出足膜，如同穿鞋襪方式，直接在腳上套入足膜，穿上後用封口貼將足膜黏牢固定，20~30分鐘後取下足膜，接著用雙手按摩足部肌膚，幫助雙足吸收剩餘的精華液，使用後不需沖洗。全效深層修護足膜尚未正式推出，只在胡小禎面膜大團購檔期間搭配滿額贈，多買多送。