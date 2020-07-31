世界第一茶品牌立頓，2019年首次將風靡日本多年的Lipton Fruits in Tea主題快閃店活動引進台灣，推出台灣版的「立頓玩茶舖Lipton PARTEA快閃店」期間限定店，2019年開幕後隨即在華山造成排隊熱潮。

超人氣期間限定、排隊人潮從沒停過的「Lipton PARTEA立頓玩茶舖快閃店」將在2020夏天強勢回歸，今年聯手「SOMA特調飲品」，八月限定再次快閃台北華山1914文創園區！來自日本的水果調茶概念、搭配台灣好茶為基底，讓你不用出國，在台灣也能打卡玩茶潮一波，讓立頓帶你再次玩出特調好滋味！

今年是立頓第二年在台灣推出限定版「立頓玩茶舖Lipton PARTEA快閃店」，延襲品牌嶄新明亮的視覺設計風格，結合陽光立頓黃、木質感吧檯以及透亮玻璃屋，呈現屬於夏季的清新活力感。今年更將打卡熱點快閃店全新升級2.0版，邀請2019台灣奶茶節「網路人氣第一名」的超人氣精品手搖茶品牌「SOMA特調飲品」，使用立頓茗閒情台灣茶，打造夢幻質感調茶！

「SOMA特調飲品」一向秉持著嚴選原料、職人製茶的精神，此次和立頓合作研發推出三款聯名特調茶飲。店內販售的SOMA特調飲品，全數使用立頓茗閒情蜜香紅茶或活綠茶為基底，再分別搭配當季水果、紹興梅汁、與鮮乳坊許慶良鮮乳調製而成，100%呈現台灣茶的消暑好滋味。其中，「蜜香小厚奶」更將持續在SOMA永康店、敦化店兩家分店「期間限定」販售到年底，是今年必喝的招牌品項。

除了三款SOMA特調飲品，2.0升級版立頓玩茶舖快閃店，更是將今年的立頓PARTEA自由搭提升至超過2000種組合變化，不重複的創意搭配總有一款適合你！任由你來玩出自己專屬的創意，多款適合炎熱夏季的水果配料和風味糖漿，沁涼消暑口感在炎炎夏季是必喝的絕妙好滋味！

立頓PARTEA自由搭提升至超過2000種組合變化。（圖／品牌提供）

快閃店內除了販售特調茶飲，今年同樣推出限量版獨家冰品：全新小芋圓雙茶聖代 - 採用立頓減糖奶茶及立頓茗閒情蜜香紅茶兩種茶款以完美比例混搭、茶香加倍，再加上小芋圓的豐富口感，是夏日消暑冰品的最佳選擇，限定版聖代只在玩茶舖2.0販售，喜愛濃厚茶味聖代及小芋圓的朋友一定要來試試！