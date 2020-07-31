情侶之間經常會透過送禮物來得到對方的歡心，而威廉王子與凱特王妃也是，但威廉王子近日卻在節目中自爆曾送過「最爛的禮物」給凱特，讓她至今還記得，吸引大批網友討論。

日前，威廉王子受邀擔任BBC電視台的節目嘉賓，在其中一個環節中討論到「曾送過最糟糕的禮物給另一半」時，其中一位主持人說出自己曾送過樹給太太令她摸不著頭緒，生在皇家的威廉王子應該不會送什麼太奇怪的東西，沒想到威廉王子竟然直接承認「有」。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 29 日 上午 3:00 張貼

原來，2人還在蘇格蘭聖安德魯斯大學曖昧時，威廉王子為了要追到凱特王妃讓她開心，特別買了「望遠鏡」想跟她討摸頭，頻頻大讚這東西有多棒，當下凱特王妃只給她「黑人問號」的表情並念到現在，令威廉王子記憶猶新，回想起來他也不知道自己當時為何要送一個女孩望遠鏡。粉絲們看到節目播出後，紛紛上網留言「好想看凱特當時的表情」、「好險我不是送最爛的」、「如果是我收到也會出現WTF的表情」。