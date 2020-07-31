悼念李登輝 台北101點燈「民之所欲、長在我心」 21:412020/07/31 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為悼念前總統李登輝昨（30日）晚病逝，享耆壽98歲，台北101今（31日）晚日落至晚間10時，於大樓北面59F和60F外牆打字，且同步關閉大樓外部燈光，以表達弔唁和緬懷。 台北101點燈悼念前總統李登輝。（台北101提供） 今天點燈點燈的文字包含「民之所欲、長在我心、民主自由、長在台灣、悼念 李前總統」，緊扣住李登輝生前在母校康乃爾大學的講座中，以「民之所欲，長在我心」為題發表的演說。 台北101點燈悼念前總統李登輝。（台北101提供） #悼念 #李登輝 #台北 #101 #點燈 #民之所欲、長在我心」 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 夏語心比基尼露乳緣刺青 墨鏡倒影「腿開開」遭出賣 - 星光 - 時尚 千年一遇空姐Rita「胸前一塊布」上下全開曲線看光 - 星光 - 時尚 173cm啦啦隊正妹「青筋雙球」太兇！紅到PTT網推爆 - 星光 - 時尚 鮪魚正面開V到胸下！轉身「背部全光」只有細線 - 星光 - 時尚 溫翠蘋19歲混血女兒穿比基尼！173cm身材比媽辣 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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