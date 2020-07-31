為悼念前總統李登輝昨（30日）晚病逝，享耆壽98歲，台北101今（31日）晚日落至晚間10時，於大樓北面59F和60F外牆打字，且同步關閉大樓外部燈光，以表達弔唁和緬懷。

台北101點燈悼念前總統李登輝。（台北101提供）

今天點燈點燈的文字包含「民之所欲、長在我心、民主自由、長在台灣、悼念 李前總統」，緊扣住李登輝生前在母校康乃爾大學的講座中，以「民之所欲，長在我心」為題發表的演說。