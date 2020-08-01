人，總是有很多面，有時候人前給你看的那一面只是他們願意給你看到的那一面而已，​​而他們的真正性格或許遠遠並非如此。就像有些人，看上去永遠是人畜無害，但或許那也只不過是他們人前呈現的樣子，背地或許他們都是厲害的狠角色，只不過厲害之處被深深隱藏了起來。

▍1.雙魚女

每個雙魚女都有一個童話的夢想，在她們的內心她們值得擁有王子和騎士以及全國人民的愛戴和恩寵。但是當夢想遭遇事實，才華和美貌夠不到能擁有女王寶座的時候，嫉妒心讓善良的雙魚女慢慢黑化。腹黑的雙魚女是最危險的敵人，因為她假扮是你的好友，傾聽你的心事，撫慰你的內心​​，讓你在毫無防備的情況下給你腹部一刀。對付雙魚女你需要有一顆比她們更加敏感和洞見的內心，不要讓她們有一絲委屈，不要讓黑暗佔據她們的內心。

▍2.天蠍女

相對於雙魚女和巨蟹女，天蠍女也是一個情感充沛的星座，不過天蠍女更加懂得控制自己的情緒，水象星座一般來說都比其他孩子早熟，當其他孩子還在耍賴打滾的時候，天蠍女就開始努力的學習琴棋書畫了，察言觀色的能力更是一絕，這些使天蠍女的個人魅力異常出眾。天蠍女深知自身強大是打擊敵人最有利的武器，這就是天蠍女區別於雙魚女和巨蟹女的特質。即使在深受打擊的情況下天蠍女也能依靠自己的魅力和智慧扳回一局。

▍3.摩羯女

摩羯女天生就有很強的組織性和領導性，她們善於利用周圍一切有益資源，對摩羯座女來說敵人的敵人就是自己的好友，她們可以忍辱負重潛伏在自己的敵人身邊，一步一步不達目的誓不罷休。現實的摩羯座女知道擁有完全的地位和財富才是最終的贏家。所以即使獨守空房摩羯女也要牢牢的守住自己的地位。

▍4.處女女

清純的處女座的女生往往都長著超凡脫俗的仙女臉。不過土象星座向來都貪食人間煙火。處女座的女生也貪戀實際的名利和財富，當有人威脅到她們的時候，她們會制定完美的計劃去打擊報復。每一個細節每一個步驟她們都設想的清清楚楚，就好比一個工程師連接一個電路圖，其精確性和科學性讓其他星座不寒而慄，處女座的女生有兩個極端，一種是欲殺之而後快類型，另外一種則是能用自己無比冷靜精確的思維殺出一條血路的類型。

▍5.天秤女

人際關係是一張大網，而織網的人就是天秤女，當摩羯女還在步步為營，雙魚女還在嫉妒的時候，天秤女就已經和所有人都成為好朋友了。慢慢地，待天秤女了解了各個星座的興趣愛好，優點弱點，以及族中長輩後，知識決定命運，天秤女簡直就是一部後宮百科全書。

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