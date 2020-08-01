音樂戲劇新女王曾沛慈出道已滿13年，她說：「時間對我來說就是這三個字-『不可逆』，雖然聽起來有點無情，其實就是不要後悔！所幸這一路走來，沒有一個時候我後悔過我所做的選擇，〝時間〞就是它從來就不給你意見，就很踏實的安穩地做它該做的事情，是既與我們和平共處、卻也同時提醒著我們時刻都不要後悔的存在。」

此次受邀參與DW的拍攝，初見「ICONIC LINK LUMINE」的曾沛慈更大聲讚嘆：「這支錶跟我很像！它簡單大方卻處處有細節能帶出氣場，看起來中性卻不失精緻，戴上『ICONIC LINK LUMINE』是一種肯定自己的鼓勵，是我的命定錶！」面對未來，曾沛慈更期許自己與「ICONIC LINK LUMINE」一樣：淬煉、蛻變再升級，並且回到初心，更認真的看待音樂與戲劇表現，希望有機會跟大家分享全新音樂創作。

曾沛慈優雅呈現DW ICONIC LINK LUMINE(圖/品牌提供)

韓國時髦女星李聖經也是不少女性心目中的DW女神，如果你也想跟李聖經一樣，想要成為質感系女人，「經典時尚 永不過時」同時又「奢華貴氣 但不老氣」，選配「ICONIC LINK LUMINE」可以讓妳輕鬆達標！

韓國氣質女演員、同時也作為ICON指標的李聖經是不少女性心目中的DW女神(圖/品牌提供)

全新「ICONIC LINK LUMINE」有著品牌首見雙色錶鍊拼接的精鋼腕錶，錶帶的雙色外觀由亮眼的銀色拋光不鏽鋼及細緻鮮明的玫瑰金鍍層交錯而成，完美結合交織出高級感與優雅氣質。上頭鑲嵌十二顆的SWAROVSKI®水晶點綴的蛋殼白錶盤，獨一無二的設計為DW的十二刻度錶盤增添了全新的閃耀輪廓！配戴舒適性DW也都幫你想好了！三段式錶帶構造呈現出獨特優雅的錐型弧度，兼具高配戴舒適性，歸納其特色可說是一款「極簡奢華的錶款」！

透過DW ICONIC LINK LUMINE，曾沛慈從腕間開始綻放出十二分閃耀(圖/品牌提供)

就讓「ICONIC LINK LUMINE」陪伴妳的每一天每一刻，無論是日常工作或是宴會派對都能璀璨閃耀！DW台灣官網：https://dw.social/dIINvDvIM