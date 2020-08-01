Gogoro自5月28日宣布推出電動輔助單車Gogoro Eeyo後，即讓外界充滿期待，最特別的是車架採無立管設計，打破許多人對自行車架的刻板印象，尤其對體重破百的記者來說，更好奇它是否能勝任這次試騎。

Gogoro Eeyo有1s及1兩款，前者11.9kg、後者12.5kg，車架和前叉都是採用碳纖維材質，但前者的座管、車把手和輪組採用碳纖維，後者則改用鋁合金，是兩車重量差異之處。此外，前者僅有暖白配色，後者則有雲朵藍和暮靄橙兩色，價格分別為13萬9980元、11萬9980元。

Eeyo需與《Gogoro Eeyo》APP配對，騎乘者可在APP上控制驅動核心Eeyo Smartwheel，切換Sport、Eco的馬達輔助力道，並可為車輛上鎖、解鎖，上鎖時會斷絕馬達動力輔助，並且使騎乘阻力放到最大，無法騎遠。Gogoro表示，Eeyo Smartwheel是運用精巧的扭力感測器來偵測踩踏力道，並即時地輸出踩踏助力，讓騎乘感受更加平順與自然。

Gogoro創辦人陸學森在發表會上說：「騎上Eeyo，讓我覺得回到18歲」，這次試騎，的確讓記者感受馬達助力的效果，Sport模式下，平面道路只需輕踩即可，若遇上下陸橋、進出地下停車場，大多數坡度都可輕鬆完成，即使切換至Eco模式，也只是略感阻力增加。

Eeyo 1s車架使用Kevlar克維拉纖維與碳纖維複合材料，兼具強化剛性、減少重量的特性，可提供騎士更平穩的騎乘；車身造型則以前傾的運動型幾何設計，可使車身更具速度感和敏捷性；傳動部分則採用Gates高張力碳纖維複合皮帶而非一般自行車慣用的鏈條，一方面壽命長，二來也因無需潤滑所以更加乾淨；充電的部分更簡單，只需將充電器插上後輪轂即可，除了購車時隨附的充電器，也提供駐車充電器，只需將車架於其上即可開始充電。

這次試騎路線，記者選擇騎上桃園虎頭山，山路不長，但兼有和緩坡與陡坡，Eeyo 1s碳纖維車身紮實、路感清晰，載重量能力佳，Eeyo Smartwheel在上坡時的助力明顯有效，但電力耗損快，有短暫時間因系統溫度過高進入安全模式，此時系統以減少動力輔助的方式直到冷卻。

Eeyo 1s有很棒的動力輔助，但因齒比小，即使提升迴轉數也騎不快，最高約在25-34km/h左右，拿它爬山，電力消耗特別快，一旦電力用盡就會變得難騎，還是適合都會騎乘，按廠方數據，Eco模式有90km續航力，Sport模式下亦有65km，是騎帥不騎快的車。至於防盜，加購車鎖較實用。

車身以前傾的運動型幾何造型設計。（陳大任攝）

前輪為碟煞。（陳大任攝）

隱藏式走線。（陳大任攝）

龍頭上方固定架，可固定不同尺寸手機。（陳大任攝）

座管長度調整幅度有限。（陳大任攝）

座管下方黑色區塊是為方便騎士背在肩上的特殊設計。（陳大任攝）

充電時間，官方數據0-100%約需2.5小時，記者實測時自52%至100%約70分鐘。（陳大任攝）

高張力碳纖維複合皮帶。（陳大任攝）