炎炎夏日與好友、閨蜜或是家人來場仲夏派對度過歡樂時光吧!想讓派對成員賓主盡歡帶回難忘回憶，富有巧思又能百搭不失禮，白蘭氏打造繽紛討喜的「仲夏派對清涼食譜」，馬卡龍色系特調美飲、果香濃郁消暑冰沙及纖氣襲人的健康輕食，作法簡單又吸睛，不僅美觀更兼顧健康無負擔，無論是長輩或好姊妹都能Hold住全場，讓人人都能輕鬆成為朋友圈的「食尚網美」。

派對中不可或缺的就是飲品，如果還能好喝健康又有「好顏值」，絕對能在社群中一秒收獲關注度。運用內含抗氧聖品維生素E，加上精選五種莓果精華及專利認證葡萄子萃取物，富含葡萄子多酚，原花青素的活顏馥莓飲，倒入清爽絕佳的氣泡水，並配上檸檬片，「莓」到冒泡的「寶石紅」風味飲即可上桌！

好喝健康又「莓」到冒泡的「寶石紅」風味飲即可上桌。(圖/品牌提供)

補氣的人蔘搭配固氣五味子及不上火的麥門冬養蔘飲－冰糖燉梨混和葡萄柚汁、蜂蜜柚子醬攪拌均勻後倒入氣泡水，營養滿分酸甜可口的「粉紅蜜柚蔘活飲」就此誕生！

營養滿分酸甜可口的「粉紅蜜柚蔘活飲」即刻誕生 (圖/品牌提供)

擁有鑽石級配方－含抗氧化作用的維他命E、莓類黑鑽石黑醋栗、葉黃素與玉米黃素5:1，能減少自由基的產生並提升舒適感的白蘭氏葉黃素精華飲，搭配喜愛的莓果與氣泡水及少許檸檬汁調和，夢幻「神秘紫」風味飲品營養登場！

消費者可依需求選擇適合飲品，豐沛氣泡搭配清爽酸甜的滋味，不僅滿足舌尖味蕾，天然無負擔更能放心一口接一口，於高溫盛夏享受沁涼快感。

夢幻「神秘紫」風味飲品營養登場(圖/品牌提供)

除了豐富多變的夏日特調外，冰品更是夏季令人為之瘋狂的甜點首選，即便廚藝新手都能用白蘭氏養蔘飲輕鬆完成撞色藝術「繽品」。首先先將新鮮水果打成果汁，再來將果汁混合養蔘飲－冰糖燉梨、蜂蜜及適當冰塊打成冰沙即可倒入杯中，簡單裝飾一道清涼上相的盛夏補氣冰品就能驚豔登場。

簡單完成白蘭氏養蔘飲撞色藝術「繽品」 (圖/品牌提供)

派對中除了有消暑聖品外，怎能缺少解饞的點心呢? 美食當前擔心失守又失衡，清涼食譜也特別提供輕食新選擇，透過爽口的沙拉及低卡優格淋上白蘭氏活顏馥莓飲，酸甜口感能消暑開胃更無懼熱量的罪惡感，輕鬆成為人人稱羨的健康「莓女」輕爽一「夏」。

輕鬆成為健康「莓女」 (圖/品牌提供)

即日起至8月31日止至全台指定通路購買白蘭氏養蔘飲系列或活顏馥莓飲單筆折滿$288，上網登錄發票即有機會抽中Sodastream JET氣泡水機乙台(市價NT$3990)；或於momo購物網購足大份數白蘭氏養蔘飲系列240入或活顏馥莓飲252入，即可將Sodastream JET氣泡水機直接帶回家，加上通路折扣及使用三倍券選購，等於以低於6折的超高優惠備齊近一年份的商品。

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