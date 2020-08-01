昨天7月31日試營運的百貨「宏匯廣場」，鄰近桃園機場捷運A4新莊副都心站，打出3.1萬坪營業面積是新北最大，又是新莊、三重、蘆洲、五股、泰山5區唯一一家百貨，昨單日湧進約6萬人次，光是新增註冊會員數就有1萬2369人，平均客單價800元，業績達2000萬元，超越預估的1500萬元。

有日本SONY MUSIC集團旗下的「Zepp New Taipei」搖滾廳、日本萬代南夢宮遊藝全球第10個「VR ZONE」虛擬實境遊樂園，兩大獨家亮點，和76個餐飲、食品品牌，以及660席美食街座位，讓新、三、蘆、五、泰的人潮不斷。今天試營運第2天遇上假日，到館人次是昨天的4至5倍，預估最高會衝進30萬人次，數字之高令人震驚。

宏匯廣場今人潮倍增，1樓咖啡廊道萬頭鑽動。（宏匯廣場提供）

但也因為人潮太多，上百位網友在宏匯廣場官方臉書粉絲專頁反應，多數人對於館內收訊不好覺得崩潰；也不滿多處要排隊，電梯等很久、餐廳候位排很久；汽、機車停車位不夠；接駁車動線不清楚、廁所和電梯標示不清楚、部分樓層燈光不夠亮；還有人擔心人太多沒控管量體溫、沒宣導戴口罩；以及哺乳室沒開放、老人家休憩座椅不夠等。

網友在宏匯廣場官方臉書粉絲專頁客訴，條列需改進之處。（翻攝自臉書）

對此，宏匯廣場表示，昨天約6萬人次、今天預計30萬人次的進館人潮，「我們充分感受到在地鄉親對我們深切的支持與厚愛，的確有許多招待不周的狀況，首先為民眾的不便致歉。同時，有了實際的人流數字，會重新調整硬體設備、軟體配套規畫、檢討改善，修正到符合能承受接待如此流量的狀態。」