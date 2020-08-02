奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周雙子座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺。另外天蠍座事業運需要留意，巨蟹座愛情運需要留意，水瓶座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:藍色

幸運數字:54

整體運勢★★★

解析:下周牡羊朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去作，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況喔！

▍金牛座

開運顏色:橘色

幸運數字:20

整體運勢★★★★★

解析:歡愉及慶祝的氣氛將充滿金牛朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多，因此奧斯建議下周儘管好好享受這樣的歡愉，緩一下自己追逐的步伐，好好休息一下吧！

▍雙子座

開運顏色:紫色

幸運數字:63

整體運勢★★★★

解析:下周雙子座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己對於面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當，另外也因為自信心的提升，也吸引到周遭不少人的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

▍巨蟹座

開運顏色:灰色

幸運數字:96

整體運勢★★

解析:下周巨蟹朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力連行動立也稍稍的受到影響，奧斯提醒下周要適時的增加自我的信心，另外也要避免因信心消退因而有想走捷徑或是偷懶的想法，要多注意，適時的向外求援將有效改善狀況喔！

▍獅子座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:76

整體運勢★★★

解析:下周獅子朋友，面對事情都顯得提不起力些，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的，雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下周要適時的提起點熱情面對人事物比較好喔！

▍處女座

開運顏色:淡黃色

幸運數字:57

整體運勢★★★★

解析:下周處女的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，另奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

▍天秤座

開運顏色:銀色

幸運數字:91

整體運勢★★★

解析:下周天秤朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下周顯得煩躁許多，情緒起伏當然也將勢必存在，奧斯建議下周在面對這些惱人的狀況時要適時地轉個念頭或許能學到不少經驗。另外也由於下周出現的狀況都是對之後影響甚多的，所以能解決的要盡量解決喔！

▍天蠍座

開運顏色:深綠色

幸運數字:43

整體運勢★★★

解析:下周天蠍的朋友，面對人事物的熱情會消退許多且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力許多，奧斯會建議下周要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能夠有效改善下周遇到瓶頸的狀況喔！

▍射手座

開運顏色:天藍色

幸運數字:77

整體運勢★★★

解析:長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓射手朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

▍魔羯座

開運顏色:綠色

幸運數字:03

整體運勢★★

解析:下周摩羯朋友將轉入較不穩定的一周，對於一些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變的不像過去那樣的清晰，所以思考沒有想的太周全，奧斯建議在處理事情或決定事情前要在多想一些，尤其是細節的部份要更加留意喔！

▍水瓶座

開運顏色:黃色

幸運數字:47

整體運勢★★★

解析:下周水瓶朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力與將隨之下降許多，另要注意下周物質欲望比重較大，過度追求物質層面，所以奧斯建議下周，過往的自制能力要再拿出來，適時地調整自己狀態會比較好喔！

▍雙魚座

開運顏色:紅色

幸運數字:99

整體運勢★★★

解析:長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓雙魚朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】