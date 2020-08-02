UNIQLO近日宣布將於8、9月連番上市今年最夯的鬼滅之刃聯名UT系列（MANGA UT Demon Slayer Collection）。

鬼滅之刃自2016年於日本集英社下的週刊少年Jump雜誌首次亮相，其精彩劇情與華麗畫風深受世界各地年輕人的喜愛，讓該系列漫畫全球累計發行量高達8000萬冊。UT一直以世界大眾流行文化與平面藝術為靈感，邀請消費者藉由UT穿出他們心目中的理想世界，展現他們的個人特色。除了把人氣角色印在UT上，更細膩表現主角們的震撼招式，例如主角竈門炭治郎（Tanjiro Kamado）招牌日之呼吸（火之神神樂），甚至還有主要反派角色鬼舞辻無慘（Muzan Kibutsuji）也成為本次設計亮點之一，每一件單品都是《鬼滅之刃》粉絲必收藏的單品，本系列部分款式正反面皆有印上圖騰，讓人從背影就能一眼辨別出你也是鬼滅同好！

MANGA UT (印花T恤_短袖) 。（圖／品牌提供）

第二彈動畫版鬼滅之刃UT將於9月上市，其中搶先曝光今年10月即將上映的劇場版電影《鬼滅之刃：無限列車篇》裡的重要角色，除了中性版型UT外，更同步推出童裝、托特包等配件，UNIQLO將於8月下旬公布第二彈商品訊息，喜愛《鬼滅之刃》的粉絲千萬別錯過。