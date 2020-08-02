23歲新生代女星蔡瑞雪2017年曾參加韓國選秀節目，雖然中途被淘汰，但回台發展後人氣狂飆，陸續拍攝《陪你很久很久》、《違反校規的跳投》等影視作品，IG也有近60萬粉絲追蹤，星途頗順遂。近日，她PO了三張獨照，「可以幫我一個忙嗎？幫我選一張換頭貼」笑說身為天秤座很有選擇障礙。

照片中，蔡瑞雪放下一頭烏黑亮麗的秀髮，臉上化著精緻妝容，番茄色的口紅增添氣色，身上穿著一件米色的襯衫，只不過她將鈕扣稍稍解開，拉成單邊小露香肩、鎖骨，俏皮又有女人味的打扮，讓網友看得目不轉睛，而三張照片各有千秋，陷入膠著戰，最後蔡瑞雪選擇呼聲最高的第一張。

蔡瑞雪主演的《違反校規的跳投》即起上檔播出，身高只有154公分的她在劇中飾演籃球校隊經理，處在平均身高185公分的長人陣當中，更顯得嬌小，她表示：「每天下了戲回家，我的脖子和小腿又痠又痛，原本以為是扭到，後來仔細一想，是拍戲時我得一直仰著頭、墊起腳尖和他們說話！」而蔡瑞雪在劇中是唯一的女主角，坦承被一群帥哥「眾星拱月」，滿足不少虛榮心，至於現實中會喜歡吳念軒這種憂鬱純情小生，還是范姜彥豐這種陽光優質男？蔡瑞雪笑回：「我都喜歡，最好是他們的綜合體！」