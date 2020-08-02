精品香氛《NAMUA那木瓦》創辦人王心恬從小就喜愛香氛，更積極參與專業調香、嗅聞與植物花材課程，傾心研究與學習專業法式調香技能！多年工作培養出的時尚好品味，特別的調香作品希望能讓每一種香氛味道變成生活中的一種專屬的記憶，每一個味道也代表著現在與未來的故事進行式，以Slogan : “Scents make the memory ，Scents make the story.“，闡述“香氛創造記憶、香氛創造故事“作為品牌標語，運用獨有調製的香調深刻地在靈魂深處找到愉悅的感受。

品牌全產品再添生力軍，展現時尚氣息的香氛保濕護手霜以及香氛乾洗手凝膠，五種香氛包含經典中性淡雅的《烏木x鳶尾花》、清新甜蜜感的《蜜桃x雪松》、愛戀性感的《罌粟x麝香》與2020夏季新上市中性清爽悠揚的《葡萄柚x橡木苔》、清香宜人的《茉莉x薄荷》，讓消費者在緊張防疫期間，使用香氛護手產品同時抗菌以及呵護手部肌膚，讓訂製香氛舒緩心情，增添幸福時尚感受。

NAMUA那木瓦護手霜跟乾洗手總計5種香味(圖/品牌提供)

NAMUA那木瓦全新設計的香氛護手霜，富含乳木果油保濕透亮，獨特分子釘成分舒緩皮膚，提升保水屏障，同時以保養成分甘草、韓國人蔘、山藥、木賊、吊燈樹五合一植物複合精萃，鞏固肌膚基底層，加強肌膚鎖水性，進而提昇保濕度。搭配歐錦葵、辣薄荷、羽衣草、香蜂草、婆婆納草、歐蓍草、報春花栽種在阿爾卑斯山脈上的七種稀有、並具有亮白活性的高山複合植物萃取，能幫助亮白肌膚，並兼具保濕及延緩老化功效，同時具有國際有機ECOCERT、COSMOS及NATRUE等認證，成分溫和使用安心。

中性保濕清爽、迷人香氣隨身帶(圖/品牌提供)

講求保濕同時，訴求零黏膩的創辦人王心恬調整配方來回測試，讓乾燥又疲憊的雙手肌膚，重返細緻透亮！商品盒外包裝以香味顏色做設計，多彩繽紛亮眼，搭配精緻鋁管填裝，精緻時尚與優質包裝兼具，攜帶安心、使用更添自我風格！

精緻鋁管包裝，展現時尚風格設計(圖/品牌提供)

NAMUA那木瓦香氛為因應疫情來臨，規劃了香氛乾洗手，透明質地清爽凝膠採用穀物發酵酒精製作，擁有天然抗菌力同時無腦人的刺鼻氣味，添加蘆薈萃取有豐富的維生素、氨基酸等滋養成分，精華手部同時達到防護滋潤的效果，不傷手部肌膚；富含澳洲尤佳利菁萃，帶有植物芳香，使用起來清爽舒適，搭配NAMUA那木瓦訂製香氛使用，細緻氣息飄逸怡人，舒緩緊張心情。

乾洗手透明質地清爽凝膠(圖/品牌提供)

NAMUA那木瓦護手霜跟乾洗手5支裝禮盒，送禮大方(圖/品牌提供)

《NAMUA那木瓦》香氛 官網：https://www.namua.co