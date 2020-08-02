東方美集團特賣會登場 移師台中 18:412020/08/02 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 RMK魅惑之愛彩妝組(心靈花園)。（RMK提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ALLIE EX UV高效防曬亮白水凝乳60gX2。（ALLIE提供） 奇可烘焙黑糖生乳捲。（奇可烘焙提供） 日系美妝保養代理龍頭東方美集團(TFM)在台灣深耕日系美妝保養品牌60年光景，繼台北場後，台中場特賣從即日起至8月2日，在台中遠雄國際金融中心9樓登場。 台中場提供旗下佳麗寶等9大品牌超強明星商品，美妝保養迷一定要購入的經典、限定商品全部限量釋出，每日還有發燒必搶的排隊商品，挑戰全品項3折起的超值內容，購物滿額再享優質好禮，憑當日單筆消費滿2000元以上發票，可再參加TFM熱賣品加價購活動，每張發票限兌換1次，單一品項加購最多3份。 #美妝 #美妝保養 #保養 #商品 #品牌 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 夏語心比基尼露乳緣刺青 墨鏡倒影「腿開開」遭出賣 - 星光 - 時尚 173cm啦啦隊正妹「青筋雙球」太兇！紅到PTT網推爆 - 星光 - 時尚 最美女醫拉閨蜜解罩 6大正妹辣秀性感曲線 - 星光 - 時尚 「北一女神」蔡瑞雪襯衫解扣 露出光滑白皙一片 - 星光 - 時尚 王思平孕婦寫真「上下失守」 風一吹露神祕地帶 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。