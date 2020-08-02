ALLIE EX UV高效防曬亮白水凝乳60gX2。（ALLIE提供）

奇可烘焙黑糖生乳捲。（奇可烘焙提供）

日系美妝保養代理龍頭東方美集團(TFM)在台灣深耕日系美妝保養品牌60年光景，繼台北場後，台中場特賣從即日起至8月2日，在台中遠雄國際金融中心9樓登場。

台中場提供旗下佳麗寶等9大品牌超強明星商品，美妝保養迷一定要購入的經典、限定商品全部限量釋出，每日還有發燒必搶的排隊商品，挑戰全品項3折起的超值內容，購物滿額再享優質好禮，憑當日單筆消費滿2000元以上發票，可再參加TFM熱賣品加價購活動，每張發票限兌換1次，單一品項加購最多3份。