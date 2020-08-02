SABON以色列綠玫瑰 經典洗髮乳300ml，980元。（SABON提供）
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SABON以色列綠玫瑰 溫和淨化洗髮乳200ml，780元。（SABON提供）
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Hair Rituel by Sisley賦活重生深層潔淨髮精露200ml，2900元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley賦活重生深層潔淨髮精露200ml，2900元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley賦活重生健康髮膜200ml，2900元。（Hair Rituel by Sisley提供）
Hair Rituel by Sisley賦活重生健康髮膜200ml，2900元。（Hair Rituel by Sisley提供）
茶籽堂紫草控油洗髮露330ml，580元。（茶籽堂提供）
茶籽堂紫草控油洗髮露330ml，580元。（茶籽堂提供）
rahua神奇核果綻亮洗髮精補充包，1100元。（rahua提供）
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Christophe Robin抗氧化護色洗髮乳，1180元。（Christophe Robin提供）
Christophe Robin抗氧化護色洗髮乳，1180元。（Christophe Robin提供）

氣溫持續攀升，在高溫下頻頻出汗、頭皮分泌的油脂也更加旺盛，外出後頭髮容易變得濕悶厚重，在太陽的曝曬下，對髮絲也造成許多傷害、造型也會變得扁塌，頂級髮品祭出季節專屬髮品，甩開油頭，找回頭皮的清新感。

SABON專業講師表示，很多人都被被流汗造成的頭皮出油、頭皮味困擾著，除了選擇自己髮質適合的頭髮清潔用品外，透過產品的成份也能夠幫助頭皮出油以及異味產生，品牌也提醒，過度清潔會讓皮脂破壞，皮脂出更多油，形成惡性循環，如果需要天天洗頭，可以選擇SLS介面活性劑的洗髮精，但不要天天使用，會太刺激，需與溫和的胺基酸型洗髮精交替使用，不要為了清潔效果天天使用強力清潔的洗髮乳，只會一開始有感，越用會越洗越油，市面上的頭皮角質護理商品，其實功效與訴求不盡相同，最重要要維持頭皮油脂平衡，去除老廢角質可讓以讓頭皮後續油脂平衡的成份更好吸收，而出油與異味延緩也建議搭配控油成分，像是海鹽或薄荷都是很好的成分。

複合式美妝10／10 HOPE觀察，夏天許多人會染上比較明亮的色調，或是燙髮做造型，染燙後的髮絲，面對吹風機與造型器的高溫吹整，以及經常曝曬於陽光底下，容易產生缺水、毛躁分叉、斷裂、枯黃等問題，悶熱的夏季，選擇髮品要避免過度滋潤反而造成額頭、頸部、背部倍感悶熱甚至致痘，同時避免厚重的氣味與汗水形成異味。

rahua神奇核果熱修護輕盈滋養霜被譽為「熱風防護罩」，在使用吹風機或離子夾等整髮器之前使用，達到修護、強韌秀髮及防止熱傷害。

Hair Rituel by Sisley建議，在洗髮前先使用賦活重生深層潔淨髮精露，提前深層清潔髮肌，洗髮後再敷上賦活重生健康髮膜。

茶籽堂從即日起至8月17日，，從頭皮清潔開始到髮絲潤澤產品，祭出「髮系列任兩件88折」、「炎夏肖暑組」、「手牽手雙入組」等涼夏優惠。

#頭皮 #清潔 #出油 #選擇 #造型