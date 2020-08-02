SABON以色列綠玫瑰 經典洗髮乳300ml，980元。（SABON提供）

SABON以色列綠玫瑰 溫和淨化洗髮乳200ml，780元。（SABON提供）

Hair Rituel by Sisley賦活重生深層潔淨髮精露200ml，2900元。（Hair Rituel by Sisley提供）

Hair Rituel by Sisley賦活重生健康髮膜200ml，2900元。（Hair Rituel by Sisley提供）

茶籽堂紫草控油洗髮露330ml，580元。（茶籽堂提供）

rahua神奇核果綻亮洗髮精補充包，1100元。（rahua提供）

Christophe Robin抗氧化護色洗髮乳，1180元。（Christophe Robin提供）

氣溫持續攀升，在高溫下頻頻出汗、頭皮分泌的油脂也更加旺盛，外出後頭髮容易變得濕悶厚重，在太陽的曝曬下，對髮絲也造成許多傷害、造型也會變得扁塌，頂級髮品祭出季節專屬髮品，甩開油頭，找回頭皮的清新感。

SABON專業講師表示，很多人都被被流汗造成的頭皮出油、頭皮味困擾著，除了選擇自己髮質適合的頭髮清潔用品外，透過產品的成份也能夠幫助頭皮出油以及異味產生，品牌也提醒，過度清潔會讓皮脂破壞，皮脂出更多油，形成惡性循環，如果需要天天洗頭，可以選擇SLS介面活性劑的洗髮精，但不要天天使用，會太刺激，需與溫和的胺基酸型洗髮精交替使用，不要為了清潔效果天天使用強力清潔的洗髮乳，只會一開始有感，越用會越洗越油，市面上的頭皮角質護理商品，其實功效與訴求不盡相同，最重要要維持頭皮油脂平衡，去除老廢角質可讓以讓頭皮後續油脂平衡的成份更好吸收，而出油與異味延緩也建議搭配控油成分，像是海鹽或薄荷都是很好的成分。

複合式美妝10／10 HOPE觀察，夏天許多人會染上比較明亮的色調，或是燙髮做造型，染燙後的髮絲，面對吹風機與造型器的高溫吹整，以及經常曝曬於陽光底下，容易產生缺水、毛躁分叉、斷裂、枯黃等問題，悶熱的夏季，選擇髮品要避免過度滋潤反而造成額頭、頸部、背部倍感悶熱甚至致痘，同時避免厚重的氣味與汗水形成異味。

rahua神奇核果熱修護輕盈滋養霜被譽為「熱風防護罩」，在使用吹風機或離子夾等整髮器之前使用，達到修護、強韌秀髮及防止熱傷害。

Hair Rituel by Sisley建議，在洗髮前先使用賦活重生深層潔淨髮精露，提前深層清潔髮肌，洗髮後再敷上賦活重生健康髮膜。

茶籽堂從即日起至8月17日，，從頭皮清潔開始到髮絲潤澤產品，祭出「髮系列任兩件88折」、「炎夏肖暑組」、「手牽手雙入組」等涼夏優惠。