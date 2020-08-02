NAMUA那木瓦護手霜跟乾洗手包裝色彩繽紛。（NAMUA提供）

花仙子推Farcent香水奇蹟洗髮露／護髮素。（Les Parfums De Farcent提供）

精品香氛《NAMUA那木瓦》由創辦人王心恬親自調配五款香氛，品牌全產品再添生力軍，規劃展現時尚氣息的香氛保濕護手霜以及香氛乾洗手凝膠，與2020夏季新上市中性清爽悠揚的5種香氛，讓消費者在緊張防疫期間，使用香氛護手產品同時抗菌以及呵護手部肌膚，讓訂製香氛舒緩心情，增添幸福時尚感受。

台灣MIT質感生活品牌Les Parfums De Farcent(Farcent香水系列)繼2019年上市半年熱銷破20萬瓶的Farcent香水胺基酸沐浴露，耗時一年於2020年盛夏再推新品「Farcent香水奇蹟洗髮露／護髮素」，添加類專櫃級成分「深海奇蹟藻」與傳說埃及豔后的保養配方「奇蹟辣木籽」。為了有效持久增添髮絲香氣，Les Parfums De Farcent(Farcent香水系列)攜手國際級調香師，精選亞洲女孩們最愛的四款香氛。