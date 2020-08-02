NARUKO紅薏仁系列。（NARUKO提供）

近來美容界興起一股Clean Beauty「潔淨美容」風潮，著重以無添加、低刺激的保養配方，給予肌膚最純淨的呵護，連好萊塢明星艾瑪華森(Emma Watson)、安海瑟威(Anne Hathaway)都被圈粉大力推崇。

牛爾親研醫美品牌ampm skincare旗下的1000分子玻尿酸系列，正是為乾燥、敏弱肌量身訂製的潔淨美容代表作，全系列不含香料及色素，並通過第三方機構無不良反應人體測試，敏弱肌也能安心使用。2020年新推出卸妝水、面膜及保濕霜3款品項，除了沿用玻尿酸、鎖水磁石等高效保濕凝潤配方，另添加海洋深層水及萃取自天然植物的舒膚成分，從清潔、基礎及加強護理等各個保養步驟突破保濕卡卡之外，更提供絕佳的舒撫修護效能，讓肌膚不再鬧脾氣，中止乾燥粗荒困擾。

越來越多人重視內在的健康美麗，也就是所謂的「Inner Beauty」，對於美白的追求，更不再只是表面的死白，而是由內向外散發白裡透光、白裡透亮的終極健康白！牛爾老師特別在NARUKO創立10週年之際，提出「體質養顏」美白新概念，將經典的紅薏仁系列完美升級，研發出全新「紅薏仁健康美白系列」，集結超能美白東西軍，與黑色素正面對決！除了以衛福部核可的美白成分「西軍」傳明酸精準淨白、速攻黯沉色素之外，新添加漢方亮白「東軍」Puri-Six®六味臻白，從根本調理健康肌質，當整體膚況恢復元氣，自然飽滿又有光澤，再搭配多種保濕、嫩膚配方，同步加值勻亮，輕鬆養出免開美肌模式、自帶美肌。