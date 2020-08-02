Milani立體浮雕玫瑰腮紅＃01，420元。（Milani提供）

Za形象圖。（Za提供）

Za美白隔離霜亮顏組。（Za提供）

Za潮色邂逅脣彩水潤款。（Za提供）

KISSME眉彩膏R-DORAEMON聯名限定包裝。（KISSME提供）

風靡全球逾50個國家的彩妝品牌Milani正式登台，為台灣美妝市場更添話題，Milani以「自由玩色」的美系彩妝精神，致力於打破美的單一框架，進駐全台超過30家屈臣氏門市，自六月中悄悄鋪貨上架至今，未進行任何宣傳許多熱門商品就已經賣斷貨兩次，讓2020上半年因全球疫情而顯得低迷的台灣彩妝市場為之振奮！持續為台灣消費者提供與美國零時差的高質感彩妝商品，並預告今年度將陸續推出新品，讓所有消費者都期待不已。

超CP值的質感美妝Za則在本月寄出新品，Za旋轉眉筆、3D塑型兩用眉筆、3D立體持色眉彩盤、潮色邂逅脣彩水潤款，另外屈臣氏獨家發售，凡購買美白隔離霜亮顏組贈限量贈炫彩化妝包 。 「KISSME眉彩膏R」DORAEMON聯名限定包裝，攜手哆啦A夢打造聯名「KISSME眉彩膏R」DORAEMON聯名限定包裝，瓶身上印有限定哆啦A夢圖案，攘動畫迷直呼卡哇伊。