800。（DR.WU提供）

【康是美獨家】DR.WU玻尿酸保濕精華液101ml_限定價$2

880。（DR.WU提供）

DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水(清爽型)500ml＋化妝棉30pcs盒限定價$1

台灣醫美保養品牌DR.WU攜手康是美推出獨家限量的經典玻尿酸保濕重量組，運用業界唯一獨家專利「智慧型肌因活水科技」，結合日本大分子玻尿酸與專利小分子玻尿酸，外鎖水、內補水，肌膚涵水力瞬間激升；搭配德國專利玻尿酸肌活因子與法國專利玻尿酸啟動因子，喚醒水肌因關鍵分子。

面對夏季高溫威脅！濕敷具有維他命B3與B5，能迅速舒緩補水的玻尿酸保濕精華化妝水(清爽型)，成為不少愛美鐵粉的保養日常，為回饋粉絲支持，加大版的玻尿酸保濕精華化妝水(清爽型)500ml，限時下殺1,580，更加贈化妝棉30pcs／盒。自2003年上市後，連年稱霸美妝排行版的玻尿酸保濕精華液，也同步推出限定101ml加大版，經典水潤價2,880！不僅如此，質地輕盈，奶油乳狀質地的玻尿酸保濕精華乳，更加碼推出200ml超值重量版，展現重量級長效鎖水力。

振興夏日美肌力！即日起，自康是美選購玻尿酸保濕精華化妝水(清爽型)500ml與玻尿酸保濕精華化妝水500ml，任兩件3000元，兩大玻尿酸保濕明星品攜手，保濕水感持續注入，輕鬆擊退盛夏高溫，養成無瑕水嫩肌！此外，消費滿2500更加贈杏仁酸煥膚潔顏慕斯，超微米泡沫潔淨科技，泡沫豐盈細緻，深入毛孔清除髒污及多餘油脂，搭配玻尿酸系列重量組，深層清潔與保濕補水同步保養，美肌力加倍激升，輕鬆展現自信水潤光。