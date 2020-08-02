一周正妹精選》盛夏雖炎熱，卻造就一票明星或正妹在穿搭選擇紛紛展現好身材，《中時新聞網》特別整理6大正妹讓粉絲一次滿足，像夏宇禾就拉閨蜜一同解放胸罩；輔大正妹太胸了慘遭女性友人伸魔爪；18歲木村心美「只穿內衣」登陸雜；173cm啦啦隊正妹「青筋雙球」被PTT推爆；千年一遇空姐在度假時不忘放送白皙飽滿雙峰；被日媒譽為「4000年一遇美女」微微露出鎖骨和酥胸更顯性感，快一起鎖定最愛的明星或正妹吧！

730 最美女醫夏宇禾曝床照 拉姐妹一同解罩

夏宇禾28日透過網路發文，感性地表示：「姐妹輕旅遊，11年了，還是頭一次一起這樣，謝謝你們陪了我11年，沒有把我丟下。」照片中，三個女生趴躺在潔白的床上，僅用棉被遮住重要部位，隱約露出深邃豪溝，下一秒，突然尺度大開，三人將胸罩紛紛解開，拿在手上揮舞，上半身瞬間光溜溜，並以裸背入鏡，夏宇禾表示：「就這樣脫了吧，把所有的不開心全部從身上脫下，從今以後 還是每天開心的笑著，開心的體驗接下來的人生，一起難過、一起悲傷、一起歡笑，一起分擔，因為有妳們。」

729 輔大E級正妹穿「make love」上衣遭女性友人伸魔爪

輔大E級正妹YouTuber奎丁（Zamy）將金髮綁成低馬尾，提著一個黑色包包，身穿一件平口的紅色上衣，上面印著斗大的英文字母「make love」，下半身搭配牛仔短褲，秀出一雙白皙美腿，此時，突然有隻手抓住奎丁的胸部，原來是同為網美的簡欣汝向她襲胸，讓許多男粉絲看得心癢癢。

728 18歲木村心美「只穿內衣」登陸雜！清純模樣神複製老媽

木村拓哉18歲大女兒木村心美，近日受邀登上大陸時尚雜誌《GRAZIA紅秀》，在公開的照片中她穿著運動內衣及長褲搭配簡單的妝容與一頭秀麗長髮，展現夏日活力，另外還有幾張綁著馬尾的近拍，清新的造型一改過去超齡形象。

727 173cm啦啦隊正妹「青筋雙球」太兇！紅到PTT網推爆

中信兄弟啦啦隊員短今臉蛋甜美、身材高挑火辣，時常在社群平台分享生活點滴，有網友把她的辣照PO在PTT表特版，照片中，她放下褐色長髮，身穿粉紅色的連身泳衣，胸前大深V解放傲人雙峰，由於皮膚白皙透亮，隱約看見青筋，加上一雙修長美腿，好身材讓網友看得血脈賁張。

726 千年一遇空姐Rita「胸前一塊布」上下全開曲線看光

擁有47萬粉絲的網紅Rita（高鈺雯）從大學時就是知名的東吳正妹，現在為虎航航空空服員，被日媒封為「千年一遇美女」。Rita在健身教練男友的督促下，積極上健身房運動，逐漸打造緊實的好身材，近日度假不忘帶上比基尼泳裝，照片中，Rita將頭髮紮好，化著精緻的妝容，手拿著一頂草帽，身穿寶藍色的平口比基尼，不僅襯托白皙的膚色，飽滿雙峰、平坦腹部和蜜桃臀盡露，配上一雙修長美腿。

725「4000年一遇美女」鎖骨酥胸全曝光！U字秀性感香肩

26歲大陸女星鞠婧禕是人氣女團「SNH48」的成員之一，被日媒譽為「4000年一遇美女」。鞠婧禕出席活動時，身著一襲白色亮片紗裙現身紅毯，禮服採取方領設計，讓她微微露出鎖骨和酥胸，超顯瘦又性感，而夢幻十足的薄紗讓她原本就很白的皮膚看起來更透亮，加上珍珠髮飾更是精緻，仙氣十足的模樣瞬間引發熱議。