肌膚中的分子釘會隨著環境傷害、年齡增加而逐漸減少，導致肌膚鎖水能力下降，產生各種肌膚問題，Dr.Jart+使用獨家研發技術，打造獨特雙層保濕質地，層層鎖水、層層滋潤，並以微脂囊技術，完美融合五種分子釘(Ceramide神經醯胺)，強化肌膚屏障，修護肌膚，使肌膚恢復彈性及光澤，噴霧包裝設計攜帶方便，可隨時隨地拯救乾荒肌！

想要分子釘的滋潤又怕夏天不夠清爽？ 神奇分子釘保濕修護噴霧滿足所有肌膚對夏天清爽保養的想像！結合保濕層、乳霜層，保濕層能強化肌膚中的保濕因子，在肌膚表面形成透明保濕屏障；乳霜層滋潤肌底，增加保濕續航力，打造雙倍保濕力，清爽的水乳液質地讓所有肌膚在夏天也能享受冬日的滋潤感。 除了當作噴霧外帶，隨時保濕外，也可取代化妝水、乳液，簡化保養步驟，簡易居家保濕新體驗！ 白天做為隨身攜帶的保溼噴霧，保濕肌膚，同時增加自然光澤，打造行走水嫩光圈，一瓶搞定！

神奇分子釘保濕修護噴霧有110ml、50ml兩種選擇。（圖／邱映慈攝影）

全系列添加高濃度分子釘，能夠讓肌膚恢復高密度的水潤狀態，提升肌膚的防護力及柔軟、細緻度，有效改善肌膚因乾燥導致的緊繃、粗糙等問題！ 透過專利多層次微脂囊技術，將首創的五種型態分子釘包覆，穩定結構使神奇分子釘更容易被肌膚吸收，能更有效地傳遞保養成份快速滲透至肌底，長效保濕不油膩，成分不僅獲美國EWG 認證為綠色環保護膚品，更通過敏感性肌膚測試，溫和不刺激，敏弱肌可安心使用。