44歲女星舒淇在華語影視圈發展多年，姣好臉蛋加上精湛演技，讓她晉升演藝圈內的高人氣女星，不僅受到許多國際獎項的肯定，更曾拿下金馬影后殊榮。近日，舒淇拍攝義大利品牌 Valentino 2020秋冬的形象大片，這是該品牌全球廣告成衣系列中第一次出現的亞洲面孔。因為新冠疫情的全球大流行，這次的拍攝都是採取居家拍攝，風格相當特殊。

舒淇自從4年前與港星馮德倫結婚後，夫妻倆一直都相當低調，近半年更因新冠肺炎疫情（COVID-19）關係，暫停不少演藝工作，但這次在大片中，舒淇穿著一襲紅色V領大衣，搭配黑色手套，造型帥氣又性感，不僅秀出超「胸」車頭燈，更靠下半身開衩抓住眾人的目光。

舒淇腿根霸氣開衩 居家貼身拍攝香肩美膚齊發（圖／摘自微博@CoverSelf）

舒淇天生擁有魅惑的電眼及性感厚唇，她在這次的大片中，再次展現超模般的慵懶氣場，穿著開高衩直達腿根的大紅洋裝，讓凹凸有致的曲線畢露，一雙雪白鉛筆腿相當吸睛， 伴隨她變換姿勢時，下身的裙襬更直接開岔到大腿上，讓不少看粉絲們直呼「姐讓人鼻血流不完」、「實在太好看了」、「好喜歡這組」。

舒淇腿根霸氣開衩 居家貼身拍攝香肩美膚齊發（圖／摘自微博@CoverSelf）