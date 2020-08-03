南韓知名女星河智苑，曾演出《祕密花園》、《奇皇后》、《愛你的時間》等劇，創下不錯的收視也讓她人氣始終不滅。而出道多年依舊維持超強童顏與好身材的她，近日受到節目邀請透露「保養祕訣」竟因此登上熱搜。

有「變色龍」之稱的河智苑，以精湛的演技演活各種角色，無論是武術動作片或是古裝劇通通難不倒她。而近日接下新廣告代言的她，在拍攝現場接受節目《深夜正式演藝》採訪，能出道25年美貌始終如一的原因，「可能是因為常常笑而有拉提的效果」，另外她「每天會吃3個檸檬」來維持身體機能。

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之前她也曾在受訪時表示演員是個很耗體力的工作，想要當演員體力得夠好，因此她便將運動變成生活的一部份，平常喜歡登山、重訓、跑步及拉筋來鍛鍊自己，也讓她身材始終保持勻稱纖細的原因。而採訪影片一播出也立即吸引網友留言，紛紛大讚「看不出來已經43歲了」、「她真的都沒什麼變」、「姐姐笑起來一直都這麼美」。