惠英紅是香港知名演員，因工作關係常常需要長時間帶妝，多年來的經驗也讓他對於彩妝有許多實戰心得，近日他分享讓底妝完美無瑕的三個重點，想讓底妝更上一層樓的人一定要看！

▍1.輕薄少量多次的疊擦打底

惠英紅分享自己化妝前會先用面膜加強保溼，底妝首先使用小型遮瑕刷沾粉底膏將全臉膚色不均勻的地方修飾掉，然後再用海綿將上過粉底的地方按壓一次。上粉時的原則是少量多次，使用的化妝品其實很少，但是藉由少量疊擦來達到很好的修飾效果。接著用海綿沾取氣墊粉餅全臉薄薄的按壓一曾，讓全臉膚色更均勻。

▍2.遮瑕一定要用小型刷具慢慢修飾

臉上的小瑕疵和疤痕的遮瑕，一定要借助小型的刷具來遮瑕，用手指無法遮得很完美。另外遮瑕膏的色號挑選很重要，一定要選擇和自己膚色完全貼合的色號和質地，才能將瑕疵遮得很完美。

使用小型刷具仔細遮瑕，底妝會更精緻。（圖／小紅書@惠英紅）

▍3.別用一支刷具做完全臉定妝

定妝要用不同型號的刷子，例如眼下、鼻翼可以用小號的，雙頰、輪廓可以用大號的，這樣所有細節都可以照顧到，如果用一支大刷子，容易在細節的地方力度太大，而造成乾紋，整個妝感就不夠精緻。