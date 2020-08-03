癌症已經不是年紀大的人才會得的病！華裔名模ASH FOO符寧今年才23歲，卻在去年發現罹患卵巢癌，經過半年的抗癌治療，她失去了頭髮，身上也多了疤痕，但不減名模氣場，今年2月順利復出秋冬時裝周，大膽半裸入鏡，引起關注。

照片中，符寧留著俐落的平頭，上半身一絲不掛，僅用單手遮住雙峰，隱約露出些為南半球，她將褲子解開拉鍊，脫到接近恥骨，露出開刀留下的長疤，以及身上各處的刺青，充滿生命力的畫面令人動容。

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根據外媒報導，符寧2019年6月發現小腹凸出，由於美國醫療費用高，她通常會去加拿大就診，不過那時剛好工作忙碌，拖了兩個月才就醫，當時連胃都凸出，「就像懷孕三個月一樣！」經過醫生診斷，發現她的右卵巢有20公分的惡性腫瘤，令符寧一時無法接受，「我飲食健康、每周運動4-6次，每天睡足8小時，為什麼是我？」

後來她打起精神積極治療，沒想到切除右邊卵巢，又被告知左卵巢也有小腫瘤，醫生考量符寧年紀輕，安排她化療療程，沒想到腫瘤仍在，最終還是得手術切除左卵巢。化療過後，符寧失去了所有的頭髮，但她並不以為意，樂觀地面對身體變化，康復後再度回歸熱愛的時尚圈，繼續發光發熱。

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