NUXE巴黎歐樹創立於1957年巴黎，堅持採用獨特有效的高濃度天然植萃成分，以98%天然成分打造出經典熱銷產品全效精華油，風靡全球40年，熱銷超過2500萬瓶。今年NUXE將全面拓展，回歸全台康是美，以後更容易買到NUXE的好用商品！

1991年法國各大藥妝出現讓人為之瘋狂的「小金油」，蘊藏七大珍貴精萃油，經獨特冷壓技術萃取，完整保留植物養份並提供肌膚完美修護力，含有豐富必需脂肪酸，能迅速給予肌膚所需的呵護，以珍貴琉璃苣油、山茶花油撫紋抗皺，修護乾燥的肌膚。精華油亦可添加在保養品、化妝品中使用，讓肌膚柔嫩保濕，妝感更服貼，輕盈質地無負擔，讓肌膚享受會呼吸的清爽感。

全效晶亮精華油添加澄花、柑橘、梔子花，打造獨特沙灘暖陽香氣；全效花香精華油則以晶亮精華油為基底，添加木蘭花香，創造更加迷人的優雅氣息。（圖／邱映慈攝影）

除了經典的「小金油」NUXE本次還引進植物奶防護系列、茉莉精萃Q彈系列、玫瑰柔舒系列、槐花蜜系列，針對不同的需求都能找到相應的產品。

因忙碌生活及環境有害物質，容易造成肌膚乾燥、暗沉等初老現象，NUXE為協助輕齡肌膚對抗外在威脅，延緩問題的到來，打造茉莉精萃Q彈系列，全系列添加茉莉精萃、金盞花精華及核醣，提升防禦力，保護彈力蛋白，維持肌膚彈力，增加肌膚光采，經使用者體驗，肌膚光滑度、明亮度及飽滿度明顯提升，散發健康光澤。

茉莉精萃Q彈精華露、茉莉精萃Q彈水凝霜、茉莉精萃Q彈絲柔霜。茉莉精萃Q彈系列添加茉莉精萃、金盞花精華及核醣，提升防禦力，保護彈力蛋白，維持肌膚彈力，增加肌膚光采。（圖／邱映慈攝影）

玫瑰柔舒系列採用95%天然成分，蘊含珍貴玫瑰花水及玫瑰植萃複合精華，及100%植物保濕因子，全系列不含動物成分或衍生物配方，打造溫和玫瑰潔淨力，清潔肌膚的同時，深層保濕並強化肌膚表層，回復潔淨裸肌，柔嫩看的見，敏弱肌膚也能安心使用。

玫瑰柔舒潔膚水、玫瑰柔舒潔膚乳，潔膚水清潔後無需沖洗；潔膚乳為乳液型質地，清爽卸淨不卡毛孔。（圖／邱映慈攝影）

槐花蜜系列是來自大自然的恩賜，蜂蜜具有強大的美容保養效果，富含營養成分，能強化肌膚活力、改善暗沉、防止肌膚乾燥。NUXE槐花蜜系列採用最上等的蜂蜜-槐花蜜及多重植物精萃油，葵花籽油，能補充優質脂質，強健肌膚表層，同時增加潤澤度；大麥、刺阿幹樹、及乳油木果，舒緩、柔軟肌膚，為肌膚帶來強大修護力，完美滋養肌膚。

槐花蜜極潤護手霜添加上等槐花蜜，達到滋潤修護效果。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ NUXE小禮物 *1

★公佈時間 ｜ 2020/8/13

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