新冠肺炎重創全球經濟，該如何投資名表才能保值、甚至增值，成為表迷的重要課題。百達翡麗（Patek Philippe）為因應全球局勢，推出三款高複雜功能腕表，都是近幾年在拍賣會上屢創新高價的限量表款，可說是後疫情時代投理理財的最佳選擇。

百達翡麗Ref. 5303R-001鏤空三問表，可直接在腕上鑒賞三問裝置敲錘與簧條等運作點滴，價格店洽。（Patek Philippe提供）

百達翡麗宣布退出巴塞爾表展（BASELWORLD）後，行銷策略變得更加活潑，以「化整為零」的方式分批發布年度新表，繼6月為慶祝新廠落成，推出Calatrava編號6007A-001精鋼限量表後，再推出最具保值與增值空間的三款複雜腕表，其中又以Ref. 5303R-001鏤空三問表最受矚目，該款表不公開販售，僅接受VIP遞表申請，是有錢也買不到的夢幻逸品，也最具增值潛力，已有多位台灣VIP遞表向總廠申購。

百達翡麗三問表向來是拍賣會上的領拍之作，且逐年落槌價創新高，Ref. 5303R-001鏤空三問表是百達翡麗首次將三問裝置呈現在表盤上方的自信之作，可直接在腕上鑒賞三問裝置敲錘與簧條等運作點滴，具劃時代的意義，未來增值空間可期。

Ref.5370P-011雙追針計時碼表也吸引不少藏家鎖定珍藏，藍色大明火琺瑯表盤取代以往的黑色琺瑯表盤，不僅傳承品牌的DNA，且更加年輕時尚。

百達翡麗Ref.5370P-011雙追針計時碼表，換上藍色大明火琺瑯新面盤，更加時尚，800萬4000元。（Patek Philippe提供）

黃金再度蔚為主流，全新設計的Ref. 5270J-001萬年曆計時碼表注入黃金元素，是繼鉑金、玫瑰金表殼之後，首度採用黃K金表殼，搭載CH 29-535 PS Q機芯，是首款完全由百達翡麗研發製造的萬年曆計時秒機芯，具收藏價值。