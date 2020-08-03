後疫情時代，百業疲軟，唯豪華跑車全球銷售爆量，藍寶堅尼（Lamborghini）順勢推出新款SCV12跑車，羅杰杜彼（Roger Dubuis）與藍寶堅尼跑車雙強聯手，同步推出聯名Excalibur Essenza SCV12訂製腕表，可為新車車主量身訂製同款腕表，更添奢華。

藍寶堅尼新款Essenza SCV12超級跑車，首度採用賽車專用的V12引擎。（Roger Dubuis提供）

藍寶堅尼新款SCV12跑車，首度採用賽道配備的V12引擎，首輛問市的形象車款為螢光綠，為此羅杰杜彼的Excalibur Essenza SCV12超級訂製腕表同樣也以螢光綠為主題色調，雙強聯手設計的機芯擁有5項專利，兩個傾斜45度角的游絲擺輪，與跑車同樣設計的X型「引擎室拉桿」、極具賽車風格的動力儲存顯示器，並搭配阿爾坎塔拉(AlcantaraR)面料製成的表帶。

羅杰杜彼與倍耐力輪胎聯名打造Excalibur Pirelli Ice Zero 2鏤空雙飛行陀飛輪腕表，1003萬元。（Roger Dubuis提供）

另羅杰杜彼也與賽車專用的倍耐力輪胎聯名打造Excalibur Pirelli Ice Zero 2鏤空雙飛行陀飛輪腕表，搭載RD105SQ機芯和雙飛行陀飛輪，全球限量8只，表帶融入與倍耐力Zero 2輪胎相同的精鋼鑲釘設計。